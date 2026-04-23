Łukasz Litewka nie żyje. Kilka godzin przed tragicznym wypadkiem opublikował wstrząsający wpis

Ostatni apel Łukasza Litewki. Poseł Lewicy ostrzegał przed przemocą rówieśniczą

Nie żyje 36-letni Łukasz Litewka, parlamentarzysta Lewicy. Polityk, znany w całym kraju z aktywności społecznej i zaangażowania w pomoc potrzebującym, zginął w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej.

Litewka od lat uczestniczył w licznych inicjatywach charytatywnych i społecznych, szczególnie aktywnie działając w internecie. W dniu swojej śmierci, 23 kwietnia, zamieścił jeszcze wpis na Facebooku, w którym zwrócił uwagę na narastający problem agresji wśród młodych ludzi.

- Dwóch 15 latków i 18 letnia dziewczyna nagrało film (swoimi telefonami) jak znęcają się nad bezbronnym chłopcem i tworzą internetowy materiał, który dosłownie odziera go z godności - czytamy w poście.

Jak relacjonował poseł, zdarzenie miało miejsce 12 kwietnia w opuszczonym budynku na niezamieszkałej posesji.

- Lincz na młodym człowieku, który przypomina egzekucję. Jest kopany, opluwany, oprawcy (jego rówieśnicy) gaszą na nim papierosy, wciskają mu trawę do przełyku. Wszystko nagrywa telefon, a poniżana ofiara ma świadomość, że zaraz zobaczy to szeroka publiczność - podał Łukasz Litewka.

Sprawcy zostali zatrzymani, a pełnoletniej uczestniczce grozi do pięciu lat więzienia. Jednak – jak podkreślał poseł – nie to było najważniejsze. W jego ocenie to przede wszystkim dramatyczny obraz kryzysu wśród młodzieży: braku wychowania, skrajnej nieodpowiedzialności i potrzeby zdobycia popularności za wszelką cenę.

- Ten młody chłopak jest zniszczony psychicznie. Tak dużo mówi się dziś o samobójstwach młodych ludzi, tak często ofiary decydują się by targnąć na własne życie. Na największy dar. To jest upodlenie młodego człowieka, jego postrzegania rzeczywistości i oczekiwań o normalnym, uczciwym i bezpiecznym świecie - czytamy.

Polityk wskazywał również na jego zdaniem zbyt łagodne sankcje wobec nieletnich, które nie działają odstraszająco i mogą sprzyjać poczuciu bezkarności. Zwracał uwagę, że współczesna przemoc zmienia formę – dziś do skrzywdzenia drugiej osoby wystarczy telefon, np. poprzez nagrywanie i publikowanie materiałów.

Wypadek drogowy w Dąbrowie Górniczej. Okoliczności śmierci Łukasza Litewki

Do tragedii doszło w czwartek, 23 kwietnia, około godziny 13 na ulicy Kazimierskiej w Dąbrowie Górniczej – na ruchliwej trasie łączącej to miasto z Sosnowcem. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że Łukasz Litewka jechał rowerem. W pewnym momencie kierowca jadącego z naprzeciwka auta miał zasłabnąć, stracić panowanie nad pojazdem i zjechać na przeciwległy pas, gdzie z dużą siłą uderzył w rowerzystę.

Łukasz Litewka należał do najmłodszych posłów obecnej kadencji Sejmu. Po raz pierwszy zdobył mandat w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, startując z list Nowej Lewicy.

