Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku. Najbliżsi posła opublikowali poruszający wpis

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-04-23 17:47

W czwartek, 23 kwietnia całym krajem wstrząsnęła niespodziewana, dramatyczna wiadomość o śmierci Łukasza Litewki. 36-letni poseł i znany działacz społeczny stracił życie w dramatycznym wypadku drogowym. W mediach społecznościowych pojawił się łamiący serce wpis jego najbliższych przyjaciół.

Łukasz Litewka
Łukasz Litewka Łukasz Litewka Łukasz Litewka Łukasz Litewka
Galeria zdjęć 23

Nie żyje Łukasz Litewka

Informację o tragicznej śmierci Łukasz Litewki przekazali w sieci przedstawiciele Lewicy.

"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - napisali.

W dalszej części posta wyrazili ogromną wdzięczność za niezwykłą empatię i zaangażowanie społecznika. Zapewnili jednocześnie, że będą dbać o przetrwanie jego dorobku.

Chwilę po pierwszych informacjach o wypadku na oficjalnej facebookowej stronie posła zamieszczono niezwykle emocjonalny komunikat autorstwa jego bliskich.

"Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy… Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze" - przekazali, dziękując społecznikowi za wszystko, co zrobił i w imię czego pracował.

"Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie… Kochamy Cię" - dodali.

Łukasz Litewka
Galeria zdjęć 23
Drogowskazy
Drogowskazy
Mediateka.pl
Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat
wypadek
łukasz litewka