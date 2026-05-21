Śmiertelny wypadek na DK81 w Ochabach Małych na Śląsku

W środę miał miejsce tragiczny wypadek w województwie śląskim. Na mocno uczęszczanej drodze krajowej doszło do fatalnego zderzenia, o czym poinformowali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

- W środę przed godziną 15.00 w Ochabach Małych (pow. cieszyński) na drodze krajowej nr 81 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych

- przekazali policjanci. Obecnie śledczy starają się wyjaśnić przebieg tego wypadku. Z pierwszych relacji z miejsca tragedii wynika, że bezpośrednią przyczyną kolizji był ryzykowny manewr włączania się do ruchu wykonany przez jednego z kierowców.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów prowadzących na miejscu czynności wynika, że kierujący skodą mężczyzna, wyjeżdżając od strony Wiślicy w kierunku pasa ruchu prowadzącego do Katowic, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu audi - informuje rzecznik policji.

Lądowanie śmigłowca LPR i policyjny apel po wypadku na DK81

Na miejsce wysłano wszystkie niezbędne służby ratownicze. W akcję zaangażowano załogę śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak ogromne wysiłki medyków okazały się niewystarczające, aby ocalić najciężej rannego uczestnika zdarzenia.

- Niestety, pomimo szybko udzielonej pomocy medycznej, życia kierowcy skody nie udało się uratować

- potwierdziła oficjalnie śląska policja. Tragedia wywołała duże utrudnienia komunikacyjne w całym regionie. Przejazd w kierunku Katowic był zablokowany przez blisko cztery godziny, ponieważ prokurator i policyjni technicy musieli w tym czasie dokładnie zabezpieczyć wszystkie ślady na jezdni. Policjanci wystosowali ponowny apel do kierowców, prosząc o zmniejszenie prędkości i zachowanie pełnej koncentracji za kółkiem.