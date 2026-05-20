Metallica zagrała historyczny koncert. Takiej publiczności na Stadionie Śląskim jeszcze nie było

Metallica pobiła rekord na Stadionie Śląskim

Ten koncert na długo zostanie zapamiętany przez fanów ciężkich brzmień. Metallica ustanowiła nowy rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Według oficjalnych danych występ w ramach trasy M72 World Tour obejrzało 88 656 osób. Tym samym amerykański zespół pobił wcześniejszy rekord należący do Dawida Podsiadły.

Dla zespołu był to także wyjątkowy powrót do Chorzowa po 18 latach przerwy. Metallica zagrała na Stadionie Śląskim po raz czwarty. Warto też podkreślić, że podczas europejskiej części trasy tylko w kilku krajach zaplanowano więcej niż jeden koncert zespołu.

Wielki entuzjazm po koncercie Metalliki. Marszałek nie kryje zachwytu

Znakomitymi nastrojami po wydarzeniu podzielił się w sieci Wojciech Saługa. Marszałek województwa śląskiego opublikował wpis, w którym podkreślił wielopokoleniowy fenomen zespołu. - Metallica - na tym zespole wychowały się całe pokolenia. Kocioł Czarownic płonie, moc niesie się po całym stadionie. 88 656 ludzi robi taki klimat, że aż ciary przechodzą! Absolutny rekord frekwencji! - napisał w mediach społecznościowych. Do tego gigantycznego sukcesu odnieśli się także sami artyści.

Polsko, zachwyciłaś nas. Ponad 90 tysięcy osób zgromadziło się na Stadionie Śląskim minionej nocy, bijąc rekord frekwencji!

Słynna grupa przygotowała również specjalną niespodziankę dla polskiej widowni. Zgodnie ze swoim zwyczajem, muzycy zaprezentowali własną interpretację wielkiego hitu „Chcemy być sobą” z repertuaru Perfectu.

