To miasto ma jeden z najstarszych rynków na Śląsku. Zachwyca zabytkowymi kamienicami i ratuszem

Wodzisław Śląski to jedno z najpiękniejszych miasta w województwie śląskim. Ma jedne z najstarszych rynków

Historia Wodzisławia Śląskiego sięga połowy XIII wieku. Miasto zostało lokowane w 1257 roku, a jego nazwa, jak zgodnie twierdzą historycy, pochodzi od imienia księcia opolsko-raciborskiego Władysława. W tym samym roku do nowo powstałego ośrodka sprowadzono zakon minorytów. Przez wieki miasto przeżywało zarówno okresy świetności, jak i dramatyczne chwile. Już na przełomie XIII i XIV wieku zniszczył je pożar, a w XV stuleciu było celem ataków.

W 1502 roku ukształtowało się Wodzisławskie Państwo Stanowe, co potwierdzało wysoką rangę miasta w regionie. Niestety, w 1618 roku kolejny pożar strawił miasto i zamek, niszcząc przy tym cenne dokumenty z przywilejami. W kolejnych stuleciach Wodzisław wielokrotnie zmieniał właścicieli, przechodząc w ręce m.in. biskupa György Szelepcsényiego oraz rodów von Dittrichstein, von Reichenbach czy von Oppersdorf. Tragiczny w skutkach okazał się pożar z 12 czerwca 1822 roku, który strawił całe miasto.

W XX wiek Wodzisław Śląski wszedł jako miasto, którego mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach śląskich. Mimo że w plebiscycie z 1921 roku większość opowiedziała się za przynależnością do Niemiec, Liga Narodów przyznała miasto Rzeczypospolitej Polskiej. W 1922 roku do Wodzisławia wkroczyło Wojsko Polskie. W drugiej połowie XX wieku miasto stało się ważnym ośrodkiem górniczym, głównie za sprawą otwartej w 1960 roku Kopalni Węgla Kamiennego „1 Maja”, która została zamknięta w 2001 roku.

Mimo burzliwych dziejów w Wodzisławiu Śląskim zachowało się wiele cennych zabytków, które świadczą o jego historycznym znaczeniu. Zaliczają się do nich:

Średniowieczny układ urbanistyczny – sercem miasta jest rynek z kamienicami pochodzącymi z XVIII i XIX wieku, który zachował swój historyczny kształt.

Pałac Dietrichsteinów – wzniesiony w latach 1742–1745, dawna rezydencja właścicieli miasta, dziś pełni funkcję Muzeum Regionalnego.

Kościół pw. Świętej Trójcy – najstarszy budynek w Wodzisławiu, pochodzący z XIV wieku. Pierwotnie należał do klasztoru franciszkanów, a obecnie służy gminie ewangelickiej.

Dawny klasztor franciszkański – budowla z XVII wieku, w której obecnie mieści się Sąd Rejonowy.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – neogotycka świątynia z lat 1909–1911, zbudowana na fundamentach wcześniejszego, gotyckiego kościoła.

Do innych wartych uwagi obiektów należą m.in. Zespół pałacowo-parkowy w dzielnicy Kokoszyce, XIX-wieczny Pałac w Jedłowniku oraz liczne kaplice i figury przydrożne.

