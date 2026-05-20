Horror w galerii handlowej! Skatowali ich na oczach klientów. Poszło o papierosa!

Policjanci z komendy w Jaworznie zidentyfikowali już sprawców agresywnego ataku w galerii handlowej. Zarzuty grupie nastolatków, którzy utożsamiają się z ruchem pseudokibiców lokalnej drużyny piłkarskiej z Katowic. Mundurowi zdecydowali się również na udostępnienie wideo dokumentującego przebieg incydentu.

Brutalne pobicie w galerii handlowej w Jaworznie

Do pobicia doszło 28 lutego 2026 roku w okolicach godziny 20:00. Śledczy pracujący nad sprawą podają, że dwaj mężczyźni z powiatu chrzanowskiego w wieku 26 oraz 35 lat zostali niespodziewanie zaczepieni przez przebywającą na terenie kompleksu młodzież.

W pierwszych minutach konflikt ograniczał się wyłącznie do ostrej wymiany zdań. Bardzo szybko jednak atmosfera stała się napięta, w efekcie czego chuligani ruszyli z pięściami na bezbronnych klientów centrum handlowego.

- Napastnicy bili i kopali mężczyzn, powodując u nich obrażenia twarzy oraz głowy. Zdarzenie miało miejsce na oczach świadków i klientów galerii handlowej. Jak wynika z ustaleń śledczych, powodem całego zajścia był błahy konflikt o papierosa

- taki komunikat przekazali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie.

Policja z Jaworzna zabezpieczyła monitoring z miejsca pobicia

Zanim na miejsce zdołały dotrzeć wezwane patrole policyjne, napastnicy zdążyli zbiec z miejsca przestępstwa. Prowadzenie śledztwa przejęli jaworzniccy kryminalni, którzy nie tylko zgromadzili nagrania z monitoringu, ale też odpowiednio przepytali świadków i poddali analizie zabezpieczone ślady dowodowe. Z ustaleń mundurowych jasno wynika, że agresorzy to pochodzący z Jaworzna sympatycy znanego katowickiego zespołu futbolowego.

Zarzuty za napaść dla 19-latka i grupy nieletnich

Do grona wytypowanych przez policję osób należy dziewiętnastoletni chłopak oraz kilku nastolatków w przedziale wiekowym od 15 do 17 lat. Jak informują funkcjonariusze, część z tych osób posiadała już policyjną kartotekę, a ich nazwiska pojawiały się w postępowaniach związanych z demoralizacją i naruszaniem prawa.

- Zarzuty usłyszał 19-latek oraz czterech nieletnich związanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z katowickich klubów piłkarskich

- informuje policja z Jaworzna.

Dziewiętnastoletni uczestnik ataku stanie przed sądem z zarzutem bezpośredniego udziału w pobiciu, co może skutkować karą pozbawienia wolności nawet do pięciu lat. Młodszych sprawców przesłuchano w towarzystwie ich opiekunów prawnych, a o ich losie zadecyduje sędzia rodzinny. Wiadomo również, że jeden z agresorów aktualnie przebywa w specjalistycznym ośrodku wychowawczym, dlatego wymiar sprawiedliwości zaplanował jego formalne przesłuchanie na nieco późniejszy czas.

Sąd rodzinny zajmie się pseudokibicami z Jaworzna

Dokumentacja dowodowa dotycząca działań niepełnoletnich oprawców trafiła już do wydziału do spraw rodziny. To właśnie sąd zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu środków wychowawczych lub poprawczych.

- Policjanci przypominają, że udział w bójkach i pobiciach niesie za sobą poważne konsekwencje prawne - również dla osób nieletnich

- przekazują policjanci z Jaworzna.

Nagranie ze skatowania klientów galerii handlowej

Policja udostępniła dodatkowo wideo z kamer bezpieczeństwa, które obrazuje bardzo dokładny przebieg incydentu w pasażu handlowym. W udostępnionym materiale wideo widać bezwzględny atak młodych chuliganów na starszych od nich mężczyzn.