Podział archidiecezji w woj. śląskim
Województwo śląskie obejmuje kilka archidiecezji, które różnią się pod względem struktury administracyjnej i liczby wiernych. Najważniejsze z nich to:
- Archidiecezja Katowicka – obejmuje centralną część regionu, w tym miasta takie jak Katowice, Mikołów, Tychy czy Gliwice.
- Diecezja Bielsko-Żywiecka – południowa część województwa, tereny górskie i podgórskie, silnie związane z tradycją beskidzką.
- Diecezja Częstochowska – północna część regionu, włączająca Jasną Górę i liczne sanktuaria.
- Diecezja Gliwicka – obejmuje zachodnią część woj. śląskiego, w tym miasta jak Gliwice, Zabrze czy Rybnik.
- Diecezja Sosnowiecka – centralno-wschodnia część regionu, w tym Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i okolice.
Każda z diecezji ma własną strukturę dekanatów i parafii, które odpowiadają zarówno za życie duchowe, jak i społeczne mieszkańców Śląska.
Parafia św. Wojciecha w Mikołowie – największa wspólnota w województwie śląskim
Największą parafią w regionie jest parafia św. Wojciecha w Mikołów, skupiająca około 20 tysięcy wiernych. Jej centralnym punktem jest bazylika mniejsza pod tym samym wezwaniem, wzniesiona w stylu neoromańskim w latach 1843–1861. Wnętrze świątyni przyciąga uwagę bogatym wystrojem — można tu zobaczyć m.in. cykl obrazów Męki Pańskiej autorstwa Jan Bochenek z 1868 roku oraz XIX-wieczne witraże zaliczane do tzw. szkoły krakowskiej.
Wspólnota obchodzi dwa odpusty: pierwszy w niedzielę po 23 kwietnia, ku czci św. Wojciecha, a drugi w pierwszą niedzielę sierpnia w starym kościele, poświęcony Matce Bożej Śnieżnej.
Parafia mikołowska była niegdyś jedną z największych pod względem terytorium i liczby wiernych. W 1821 roku należała do diecezji krakowskiej, a później do wrocławskiej. W 1846 roku ustanowiono dekanat mikołowski, obejmujący aż 14 miejscowości, co stanowiło jedną czwartą ludności całego powiatu pszczyńskiego.
Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto podział ogromnej parafii. Jeszcze w 1905 roku parafia obejmowała miejscowości takie jak: Gostyń, Kamionka, Stara Kuźnia, Ligota, Panewniki, Piotrowice, Łaziska Górne, Średnie i Dolne, Podlesie, Zarzecze, Śmiłowice, Wilkowyje i Wyry. Z czasem wyłoniło się 18 nowych wspólnot parafialnych w ciągu około 90 lat.
W XX wieku proboszczami byli m.in.: ks. prałat Aleksander Skowroński (1922–1934), ks. dr Stanisław Szymeczki (1978–1980) i ks. kanonik Alfons Janik, który przeprowadził renowację budynków parafialnych i nadał głównej świątyni tytuł bazyliki mniejszej. Obecnie proboszczem jest ks. Grzegorz Borg, wspierany przez czterech wikariuszy, penitencjarza i rezydenta.
W 1998 roku św. Wojciech został ogłoszony patronem miasta Mikołów, a w 2008 roku papież Benedykt XVI wyniósł kościół do godności bazyliki mniejszej, decyzję tę uroczyście ogłosił Metropolita Katowicki, abp Damian Zimoń.
Zobaczcie największą parafię w województwie śląskim na zdjęciach:
Inne duże parafie w woj. śląskim
Województwo śląskie może pochwalić się wieloma dużymi parafiami. W Jaworznie parafia pw. św. Wojciecha i Katarzyny liczy 18 538 parafian.
W Gliwickiej diecezji największą wspólnotą jest parafia św. Anny w Zabrzu, gdzie mieszka około 17 000 wiernych. Takie liczby pokazują, że życie religijne w regionie pozostaje silne, a wspólnoty parafialne odgrywają ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców.