Podział archidiecezji w woj. śląskim

Województwo śląskie obejmuje kilka archidiecezji, które różnią się pod względem struktury administracyjnej i liczby wiernych. Najważniejsze z nich to:

Archidiecezja Katowicka – obejmuje centralną część regionu, w tym miasta takie jak Katowice, Mikołów, Tychy czy Gliwice.

Diecezja Bielsko-Żywiecka – południowa część województwa, tereny górskie i podgórskie, silnie związane z tradycją beskidzką.

Diecezja Częstochowska – północna część regionu, włączająca Jasną Górę i liczne sanktuaria.

Diecezja Gliwicka – obejmuje zachodnią część woj. śląskiego, w tym miasta jak Gliwice, Zabrze czy Rybnik.

Diecezja Sosnowiecka – centralno-wschodnia część regionu, w tym Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i okolice.

Każda z diecezji ma własną strukturę dekanatów i parafii, które odpowiadają zarówno za życie duchowe, jak i społeczne mieszkańców Śląska.

Parafia św. Wojciecha w Mikołowie – największa wspólnota w województwie śląskim

Największą parafią w regionie jest parafia św. Wojciecha w Mikołów, skupiająca około 20 tysięcy wiernych. Jej centralnym punktem jest bazylika mniejsza pod tym samym wezwaniem, wzniesiona w stylu neoromańskim w latach 1843–1861. Wnętrze świątyni przyciąga uwagę bogatym wystrojem — można tu zobaczyć m.in. cykl obrazów Męki Pańskiej autorstwa Jan Bochenek z 1868 roku oraz XIX-wieczne witraże zaliczane do tzw. szkoły krakowskiej.

Wspólnota obchodzi dwa odpusty: pierwszy w niedzielę po 23 kwietnia, ku czci św. Wojciecha, a drugi w pierwszą niedzielę sierpnia w starym kościele, poświęcony Matce Bożej Śnieżnej.

Parafia mikołowska była niegdyś jedną z największych pod względem terytorium i liczby wiernych. W 1821 roku należała do diecezji krakowskiej, a później do wrocławskiej. W 1846 roku ustanowiono dekanat mikołowski, obejmujący aż 14 miejscowości, co stanowiło jedną czwartą ludności całego powiatu pszczyńskiego.

Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęto podział ogromnej parafii. Jeszcze w 1905 roku parafia obejmowała miejscowości takie jak: Gostyń, Kamionka, Stara Kuźnia, Ligota, Panewniki, Piotrowice, Łaziska Górne, Średnie i Dolne, Podlesie, Zarzecze, Śmiłowice, Wilkowyje i Wyry. Z czasem wyłoniło się 18 nowych wspólnot parafialnych w ciągu około 90 lat.

W XX wieku proboszczami byli m.in.: ks. prałat Aleksander Skowroński (1922–1934), ks. dr Stanisław Szymeczki (1978–1980) i ks. kanonik Alfons Janik, który przeprowadził renowację budynków parafialnych i nadał głównej świątyni tytuł bazyliki mniejszej. Obecnie proboszczem jest ks. Grzegorz Borg, wspierany przez czterech wikariuszy, penitencjarza i rezydenta.

W 1998 roku św. Wojciech został ogłoszony patronem miasta Mikołów, a w 2008 roku papież Benedykt XVI wyniósł kościół do godności bazyliki mniejszej, decyzję tę uroczyście ogłosił Metropolita Katowicki, abp Damian Zimoń.

Zobaczcie największą parafię w województwie śląskim na zdjęciach:

Inne duże parafie w woj. śląskim

Województwo śląskie może pochwalić się wieloma dużymi parafiami. W Jaworznie parafia pw. św. Wojciecha i Katarzyny liczy 18 538 parafian.

W Gliwickiej diecezji największą wspólnotą jest parafia św. Anny w Zabrzu, gdzie mieszka około 17 000 wiernych. Takie liczby pokazują, że życie religijne w regionie pozostaje silne, a wspólnoty parafialne odgrywają ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców.