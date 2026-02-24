To jedno z najpiękniejszych śląskich miasteczek. Kiedyś było wsią, a przez wieki leżało w Małopolsce

Pilica to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś leżało w Małopolsce

Dzieje Pilicy sięgają średniowiecza, kiedy to na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego weszła w skład dzielnicy senioralnej. Prawdopodobną datą nadania jej praw miejskich jest rok 1393. Przez stulecia miasto rozwijało się, zmieniając swoją przynależność administracyjną. Po 1918 roku należało do województwa kieleckiego, a po II wojnie światowej – do krakowskiego. Dopiero w 1975 roku włączono je do województwa katowickiego, by ostatecznie od 1999 roku stać się częścią województwa śląskiego.

Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w historii miasta była utrata praw miejskich. Na podstawie carskiego ukazu z 1 czerwca 1869 roku, wydanego po powstaniu styczniowym, Pilica została zdegradowana do rangi osady 1 stycznia 1870 roku. Swój status miejski odzyskała dopiero w 1994 roku.

Pierwotna rezydencja właścicieli Pilicy znajdowała się w pobliskim Smoleniu. Na początku XVII wieku w pobliżu miasta wzniesiono nową, warowną siedzibę, która z czasem została rozbudowana w potężną twierdzę. Mimo to, w czasie potopu została ona stosunkowo łatwo zajęta przez Szwedów. Choć najeźdźcy szybko zostali zmuszeni do opuszczenia twierdzy, wycofując się, spalili miasto oraz stary zamek w Smoleniu, który od tamtej pory pozostaje w ruinie. Szwedzi powrócili do pilickiego zamku na dłużej podczas wojny północnej.

Przed II wojną światową Pilica była miastem wielokulturowym. W 1929 roku funkcjonowały tu cztery kościoły katolickie, klasztor, kościół protestancki oraz drewniana synagoga. Tragiczny okres okupacji niemieckiej przyniósł zniszczenie bożnicy, a w 1942 roku około 2000 żydowskich mieszkańców, stanowiących ponad połowę populacji miasta, deportowano do obozów zagłady i getta w Wolbromiu.

Do dziś Pilica zachwyca licznymi zabytkami, które świadczą o jej bogatej przeszłości. Do najważniejszych z nich należą:

XVII-wieczny zamek z otaczającym go parkiem i murami obronnymi.

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela.

Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej – Opiekunki Rodzin.

Ruiny dawnego klasztoru augustianów.

Kościół szpitalny św. Jerzego.

Wyjątkowym miejscem jest wzgórze św. Piotra, gdzie niegdyś stał drewniany kościół św. apostołów Piotra i Pawła. Spalony w 1945 roku, dziś upamiętniony jest przez ołtarz pod gołym niebem, ogrodzenie, dzwonnicę oraz murowaną zakrystię, która jako jedyna ocalała z pożaru. Msze święte odbywają się tu tylko raz w roku, 29 czerwca, w święto patronów.

