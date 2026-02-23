To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś rządzili nim biskupi z Krakowa, dziś przyciąga turystów z całej Polski

Koziegłowy to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś należało do biskupów

Początki miejscowości sięgają 1106 roku, kiedy to rycerz Drogosław herbu Zerwikaptur otrzymał te ziemie od Bolesława Krzywoustego. To właśnie od jego herbu, przedstawiającego trzy głowy kozłów, miała powstać nazwa osady. Później tereny te przeszły w ręce rodu Lisów, który rozpoczął budowę warownego zamku. Choć do dziś przetrwały po nim jedynie ziemne pozostałości, to właśnie wokół niego rozwinęła się przyszła miejscowość.

Koziegłowy uzyskały lokację miejską w 1402 roku, a w 1472 roku Jan Koziegłowski herbu Lis uzyskał dla miasta prawo magdeburskie. Już w XV wieku funkcjonowała tu szkoła parafialna, a miasto prężnie rozwijało się jako ośrodek handlu i rzemiosła. Dokumenty z tamtego okresu wymieniają liczne młyny, jatki mięsne, piekarnie, a nawet kuźnicę, farbiarnię i postrzygalnię sukna. Kluczowym momentem w historii miasta był rok 1519, kiedy to ród Lisów sprzedał swoje dobra biskupowi krakowskiemu Janowi Konarskiemu. Od tego czasu Koziegłowy stały się częścią Księstwa Siewierskiego, a ich losy na ponad dwa stulecia związały się z dobrami biskupimi.

Po wcieleniu Księstwa Siewierskiego do Rzeczypospolitej w 1790 roku, miasto znalazło się kolejno pod zaborem pruskim i rosyjskim. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w zrywach niepodległościowych, w tym w powstaniu styczniowym. Właśnie za ten udział, w ramach represji, władze carskie w 1870 roku odebrały Koziegłowom prawa miejskie. Wcześniej, w 1747 roku, biskup Jędrzej Załuski wydał zakaz osiedlania się w mieście Żydom, w wyniku czego aż do lat 80. XIX wieku nie odnotowano w Koziegłowach ani jednego mieszkańca wyznania mojżeszowego. W XIX wieku ludność utrzymywała się głównie z rolnictwa i rzemiosła, w tym z sukiennictwa. Miasto odzyskało swoje prawa dopiero po II wojnie światowej, w 1950 roku.

O dawnej świetności Koziegłów świadczą dziś liczne zabytki, które przetrwały próbę czasu. Najważniejszym z nich jest kościół św. Marii Magdaleny z gotyckim prezbiterium z XV wieku oraz barokową nawą dobudowaną w 1679 roku. We wnętrzu świątyni można podziwiać gotyckie rzeźby, malowidła z około 1470 roku oraz cenne nagrobki z XVII wieku.

Do innych ważnych obiektów należą:

Kościół św. Ducha – barokowa świątynia szpitalna z drugiej połowy XVII wieku.

– barokowa świątynia szpitalna z drugiej połowy XVII wieku. Ruiny zamku – ziemne pozostałości po XIV-wiecznej warowni rodu Lisów.

– ziemne pozostałości po XIV-wiecznej warowni rodu Lisów. Pałac Biskupów Krakowskich – wzniesiony na przełomie XVII i XVIII wieku, częściowo odbudowany w ostatnich latach.

– wzniesiony na przełomie XVII i XVIII wieku, częściowo odbudowany w ostatnich latach. Historyczny układ urbanistyczny – zachowany regularny plan miasta z czasów jego lokacji.

– zachowany regularny plan miasta z czasów jego lokacji. Plebania z 1802 roku oraz kamienica przy Rynku 4 z pierwszej połowy XIX wieku.

