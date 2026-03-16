Śląskie jeziora zaskakują turystów

Województwo śląskie sporej grupie osób przywodzi na myśl potężny przemysł ciężki, monumentalne huty oraz wszechobecny węgiel kamienny. Prawda o tutejszym krajobrazie okazuje się jednak zupełnie inna i pełna niespodzianek. Na południu regionu znajdują się imponujące jeziora i zalewy, które każdego roku przyciągają wędkarzy, miłośników sportów wodnych oraz turystów spragnionych kontaktu z naturą.

Co ciekawe, wiele z tych zbiorników jest stosunkowo młodych. Powstały w wyniku działalności człowieka – często w miejscach dawnych wyrobisk po eksploatacji piasku podsadzkowego. Wypełnione wodą ogromne niecki z czasem zamieniły się w popularne ośrodki rekreacyjne, gdzie dziś wypoczywają całe rodziny.

Wśród najbardziej znanych śląskich akwenów znajduje się dąbrowska Pogoria – system czterech zbiorników o łącznej powierzchni około 800 hektarów. Ogromną popularnością cieszy się także Jezioro Paprocańskie w Tychach czy malowniczy Zalew Sosina w Jaworznie. Do listy regionalnych atrakcji wodnych można dopisać również Jezioro Łąckie w okolicach Pszczyny oraz znane z ciepłej wody Jezioro Rybnickie.

Największym zbiornikiem wodnym województwa śląskiego jest Jezioro Goczałkowickie, często nazywane „śląskim morzem”. Ten ogromny zbiornik zaporowy powstał w 1956 roku na Wiśle po wybudowaniu potężnej zapory w Goczałkowicach-Zdroju. Jezioro zajmuje powierzchnię około 3200 hektarów i pełni bardzo ważną funkcję dla regionu. Jest nie tylko miejscem rekreacji i obserwacji przyrody, ale przede wszystkim ogromnym rezerwuarem wody pitnej dla dużej części Górnego Śląska.

Najpiękniejsze jezioro w Śląskiem

Choć w regionie nie brakuje imponujących akwenów, to zdaniem sztucznej inteligencji, najpiękniejszym jest Jezioro Żywieckie. Ten malowniczy zbiornik retencyjny powstał na rzece Soła w pobliżu Żywca, na styku Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego.

Budowa zapory i utworzenie jeziora w 1966 roku zmieniły krajobraz całej okolicy. Aby powstał zbiornik, pod wodą znalazły się fragmenty kilku miejscowości – m.in. Zarzecza, Tresnej, Zadziela oraz Starego Żywca. Dziś trudno sobie wyobrazić, że w miejscu szerokiej tafli wody kiedyś znajdowały się domy, drogi i pola.

Zbiornik ma imponujące parametry. Jego maksymalna długość wynosi około 6,6 kilometra, a linia brzegowa liczy blisko 34 kilometry. W najgłębszym miejscu jezioro osiąga niemal 27 metrów głębokości, a przy zaporze działa elektrownia wodna o mocy 21 MW.

Zobaczcie najpiękniejsze jezioro na zdjęciach:

8

Ten akwen skrywa wiele nieznanych historii

Jezioro pełni kilka ważnych funkcji – chroni region przed powodziami, reguluje dopływy wód do górnej Wisły, produkuje energię elektryczną, a jednocześnie jest jednym z najważniejszych miejsc turystycznych w Beskidach. W sezonie można tu spotkać żeglarzy, kajakarzy i turystów spacerujących wzdłuż brzegów zbiornika.

Co roku w sierpniu odbywają się tu również regaty poświęcone pamięci Adama Banaszka. Historia jeziora ma jednak także tragiczne karty. W 1978 roku dwa autobusy z górnikami jadącymi do pracy w kopalni Brzeszcze wpadły do jeziora w rejonie tzw. Wilczego Jaru. W wypadku zginęło wówczas 30 osób.

Dziś Jezioro Żywieckie przyciąga turystów przede wszystkim niezwykłymi widokami. Otoczone górami, z szeroką panoramą Beskidów, jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc w całym województwie śląskim – idealnym na wiosenny spacer, rowerową wycieczkę czy weekendowy odpoczynek nad wodą.