To najpiękniejsze jezioro w Śląskiem. Pod jego taflą spoczywają dawne miejscowości

Martyna Urban
2026-03-16 12:32

Gdy wiosna zaczyna budzić Beskidy do życia, wielu turystów szuka miejsc, gdzie można uciec od miejskiego hałasu i spędzić dzień wśród natury. W południowej części województwa śląskiego znajduje się akwen, który dla wielu jest jednym z najpiękniejszych w całym regionie. Rozległa tafla wody, otaczające ją góry i długie trasy spacerowe sprawiają, że to idealne miejsce na wiosenne wędrówki. Mało kto wie, jaką historię skrywa to jezioro.

Śląskie jeziora zaskakują turystów

Województwo śląskie sporej grupie osób przywodzi na myśl potężny przemysł ciężki, monumentalne huty oraz wszechobecny węgiel kamienny. Prawda o tutejszym krajobrazie okazuje się jednak zupełnie inna i pełna niespodzianek. Na południu regionu znajdują się imponujące jeziora i zalewy, które każdego roku przyciągają wędkarzy, miłośników sportów wodnych oraz turystów spragnionych kontaktu z naturą.

Co ciekawe, wiele z tych zbiorników jest stosunkowo młodych. Powstały w wyniku działalności człowieka – często w miejscach dawnych wyrobisk po eksploatacji piasku podsadzkowego. Wypełnione wodą ogromne niecki z czasem zamieniły się w popularne ośrodki rekreacyjne, gdzie dziś wypoczywają całe rodziny.

Wśród najbardziej znanych śląskich akwenów znajduje się dąbrowska Pogoria – system czterech zbiorników o łącznej powierzchni około 800 hektarów. Ogromną popularnością cieszy się także Jezioro Paprocańskie w Tychach czy malowniczy Zalew Sosina w Jaworznie. Do listy regionalnych atrakcji wodnych można dopisać również Jezioro Łąckie w okolicach Pszczyny oraz znane z ciepłej wody Jezioro Rybnickie.

Największym zbiornikiem wodnym województwa śląskiego jest Jezioro Goczałkowickie, często nazywane „śląskim morzem”. Ten ogromny zbiornik zaporowy powstał w 1956 roku na Wiśle po wybudowaniu potężnej zapory w Goczałkowicach-Zdroju. Jezioro zajmuje powierzchnię około 3200 hektarów i pełni bardzo ważną funkcję dla regionu. Jest nie tylko miejscem rekreacji i obserwacji przyrody, ale przede wszystkim ogromnym rezerwuarem wody pitnej dla dużej części Górnego Śląska.

Najpiękniejsze jezioro w Śląskiem

Choć w regionie nie brakuje imponujących akwenów, to zdaniem sztucznej inteligencji, najpiękniejszym jest Jezioro Żywieckie. Ten malowniczy zbiornik retencyjny powstał na rzece Soła w pobliżu Żywca, na styku Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego.

Budowa zapory i utworzenie jeziora w 1966 roku zmieniły krajobraz całej okolicy. Aby powstał zbiornik, pod wodą znalazły się fragmenty kilku miejscowości – m.in. Zarzecza, Tresnej, Zadziela oraz Starego Żywca. Dziś trudno sobie wyobrazić, że w miejscu szerokiej tafli wody kiedyś znajdowały się domy, drogi i pola.

Zbiornik ma imponujące parametry. Jego maksymalna długość wynosi około 6,6 kilometra, a linia brzegowa liczy blisko 34 kilometry. W najgłębszym miejscu jezioro osiąga niemal 27 metrów głębokości, a przy zaporze działa elektrownia wodna o mocy 21 MW.

Ten akwen skrywa wiele nieznanych historii

Jezioro pełni kilka ważnych funkcji – chroni region przed powodziami, reguluje dopływy wód do górnej Wisły, produkuje energię elektryczną, a jednocześnie jest jednym z najważniejszych miejsc turystycznych w Beskidach. W sezonie można tu spotkać żeglarzy, kajakarzy i turystów spacerujących wzdłuż brzegów zbiornika.

Co roku w sierpniu odbywają się tu również regaty poświęcone pamięci Adama Banaszka. Historia jeziora ma jednak także tragiczne karty. W 1978 roku dwa autobusy z górnikami jadącymi do pracy w kopalni Brzeszcze wpadły do jeziora w rejonie tzw. Wilczego Jaru. W wypadku zginęło wówczas 30 osób.

Dziś Jezioro Żywieckie przyciąga turystów przede wszystkim niezwykłymi widokami. Otoczone górami, z szeroką panoramą Beskidów, jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc w całym województwie śląskim – idealnym na wiosenny spacer, rowerową wycieczkę czy weekendowy odpoczynek nad wodą.

