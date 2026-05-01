Krótsza majówka zmienia plany Polaków

Tegoroczna majówka układa się nieco inaczej niż w poprzednich latach. Krótszy układ dni wolnych (od piątku do niedzieli) sprawił, że wiele osób nie zdecydowało się na dłuższe wyjazdy czy dalekie podróże zagraniczne.

Z danych statystycznych i obserwacji branży turystycznej wynika, że mieszkańcy regionu częściej wybierają bliższe kierunki – takie, do których można dotrzeć szybko, bez konieczności długiego planowania. Popularnością cieszą się więc miejsca dostępne w zasięgu kilku godzin jazdy samochodem, gdzie można spontanicznie spędzić 2–3 dni i równie szybko wrócić do codziennych obowiązków.

Beskidy – sprawdzony kierunek na szybki wyjazd

Jednym z oczywistych wyborów są Beskidy. Region ten oferuje szeroki wachlarz atrakcji – od malowniczych tras górskich, przez spokojne doliny i widokowe szlaki, aż po jeziora i miejsca idealne na odpoczynek z dala od miejskiego zgiełku. To kierunek zarówno dla osób aktywnych, które planują zdobywać kolejne szczyty, jak i dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć świeżym powietrzem. Co ważne, infrastruktura noclegowa wciąż jest tu bardzo rozbudowana, co daje szansę na znalezienie miejsca nawet na ostatnią chwilę.

Na turystów czekają tu m.in. popularne szlaki na Skrzyczne czy Baranią Górę, ale też mniej uczęszczane trasy, które pozwalają uniknąć tłumów nawet w długi weekend. Beskidy to również świetna propozycja dla rodzin z dziećmi – wiele tras jest łagodnych i dobrze przygotowanych, a dodatkową atrakcją są kolejki linowe czy punkty widokowe dostępne bez długiego marszu. Nie brakuje też regionalnej kuchni – karczmy i schroniska serwują tradycyjne potrawy, które dla wielu są równie ważnym elementem wyjazdu jak same widoki.

Dodatkowym atutem jest dobra dostępność komunikacyjna – do takich miejscowości jak Szczyrk, Wisła czy Ustroń można łatwo dotrzeć zarówno samochodem, jak i transportem publicznym. Dzięki temu Beskidy pozostają jednym z najbardziej uniwersalnych kierunków na spontaniczny wyjazd – niezależnie od tego, czy planujemy aktywny weekend, czy spokojny odpoczynek blisko natury.

Sprawdzamy ceny noclegów w Beskidach

Sprawdziliśmy, jakie ceny obowiązują obecnie w Beskidach i okazuje się, że wciąż można znaleźć bardzo przystępne oferty. Najtańsza opcja to 313 zł za dwie osoby na dwie noce – tyle kosztuje parcela namiotowa w Zwalisko Camper Park w Szczyrku. To rozwiązanie dla tych, którzy nie boją się noclegu pod gołym niebem – choć, co zrozumiałe, nie każdy jest jeszcze na to gotowy na początku maja.

Drugą najtańszą propozycją jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Victoria w Bielsku-Białej – 324 zł za dwie osoby na dwie noce. Niewiele więcej zapłacimy za nocleg w Willi Koniaków w Koniakowie (342 zł), a Gościniec Halka w Zwardoniu oferuje pobyt za 362 zł.

Kolejne opcje cenowe prezentują się następująco:

El Godel w miejscowości Czadca – 392 zł

Penzion Drucker w Czadcy – 443 zł

Noclego Relax w Zwardoniu – 469 zł

Noclegi Ostre Lipowa (Żywiec, Beskidy) – 514 zł

Jak widać, wybór nadal jest szeroki, a miejsc noclegowych nie brakuje. Według danych z 1 maja 2026 roku, po godzinie 7:00 na portalu Booking.pl w Beskidzie Śląskim dostępnych było aż 257 obiektów.

Dla kontrastu – najdroższy nocleg w regionie kosztował aż 5108 zł za dwie noce dla dwóch osób. Rekordowa oferta należy do VacationClub – Nadrzeczna VacationHome w Ustroniu.