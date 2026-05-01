Sztuczna inteligencja wybrała najgorsze miasto w Polsce. Urodziła się tam Gosia Andrzejewicz!

Miasto z przemysłową duszą

Miano najgorszego miasta w Polsce według AI należy się miejscowości Bytom w woj. śląskim. Co ciekawe, to jedno z najstarszych miast tego regoinu, którego rozwój napędzało górnictwo węgla kamiennego. Kopalnie dawały pracę tysiącom ludzi i budowały potęgę regionu. Do dziś w przestrzeni miasta widać ślady tej przeszłości - zarówno w architekturze, jak i układzie urbanistycznym.

Koniec epoki węgla

Na przełomie 2025 i 2026 roku zakończyło się wydobycie węgla w Bytomiu po ponad 230 latach górniczej tradycji. Dla wielu mieszkańców oznacza to ogromną zmianę - Bytom, który przez dekady żył z górnictwa, musi dziś na nowo zdefiniować swoją tożsamość.

Bytom to nie tylko węgiel

Choć łatwo przykleić miastu negatywną łatkę, Bytom ma również wiele do zaoferowania. To miejsce o wyjątkowym klimacie i bogatej ofercie kulturalnej. Działa tu m.in. Opera Śląska, jedna z najważniejszych scen operowych w Polsce. Miasto może też pochwalić się ciekawą architekturą - zwłaszcza kamienicami z przełomu XIX i XX wieku. Coraz więcej mówi się także o projektach rewitalizacyjnych, które mają przywrócić blask zdegradowanym dzielnicom.

Ciekawostką jest również fakt, że Bytom jest miejscem urodzenia znanej piosenkarki Gosi Andrzejewicz. Artystka przyszła na świat właśnie tutaj, choć jej kariera rozwijała się już głównie poza miastem. To więc jeden z przykładów, że Bytom – mimo trudności – był i jest miejscem, z którego wywodzą się znane postaci.

Jakie miasto w Polsce jest najlepsze?

W ostatnim czasie zapytaliśmy też sztuczną inteligencję o to, które miasto w Polsce wskazałaby jako najlepsze. Ku zdziwieniu wielu, takie miano nie przypadło Warszawie, czyli stolicy, lecz - co ciekawe - miejscowości, która lata temu miała okazję być stolicą Polski.