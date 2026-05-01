Spotkanie, które zapadło w pamięć

Historia zaczęła się 3 lutego 2026 roku w Pałacu Prezydenckim. Tego dnia odbywało się spotkanie dotyczące patoschronisk w Polsce. Wśród uczestników był poseł Łukasz Litewka, który – jak wspomina Alicja Stefaniuk – od razu wyróżniał się swoją postawą.

Fotografka zwróciła uwagę na jego naturalność i otwartość.

- Przedstawił się z uśmiechem, bez dystansu. I może zabrzmi to patetycznie, ale od razu dało się od niego wyczuć dobro i zauważenie drugiego człowieka – napisała w serwisie X.

To krótkie spotkanie, pozornie jedno z wielu, okazało się początkiem historii, która z czasem nabrała głębszego znaczenia.

Gest, który stał się symbolem

Tego samego dnia poseł wręczył Marcie Nawrockiej apaszkę polskiej firmy. Ozdobiona motywami miast i zabytków, była nie tylko eleganckim dodatkiem, ale też symbolicznym obrazem Polski – jej różnorodności i dziedzictwa.

Jak zauważyła fotografka, od tamtej chwili apaszka zaczęła regularnie pojawiać się podczas publicznych wystąpień Pierwszej Damy. Nie była nachalna ani demonstracyjna – raczej subtelna, dyskretna, ale powracająca.

Od tamtej chwili często ją zakładała, jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach, o uważności, o tym, co ważne – napisała Stefaniuk.

Z czasem ten drobny element garderoby zaczął funkcjonować jako znak – dostrzegalny zwłaszcza dla tych, którzy znali jego historię.

Apaszka stała się właśnie takim detalem – obecnym w tle wielu wydarzeń, a jednocześnie niosącym emocjonalny ładunek. Była jak cichy komunikat, który nie potrzebował słów. Stefaniuk podkreśla, że to właśnie takie momenty – niewidoczne na pierwszy rzut oka – często mają największe znaczenie i zostają w pamięci na dłużej niż oficjalne przemówienia.

Historia pewnej apaszki.Ta historia zaczyna się 3 lutego. Pałac Prezydencki. Czekałam na rozpoczęcie spotkania, gotowa wykonać fotorelację ze spotkania w sprawie patoschronisk w Polsce.Wtedy podszedł do mnie poseł Łukasz Litewka. Przedstawił się z uśmiechem, bez dystansu. I… pic.twitter.com/kLuM9zOkKb— Alicja Stefaniuk (@stefaniuk_ala) April 30, 2026

Pogrzeb i cichy gest pamięci

Najbardziej poruszający wymiar ta historia zyskała podczas uroczystości pogrzebowych Łukasz Litewka. Ceremonia miała podniosły, ale jednocześnie bardzo osobisty charakter. Wśród zgromadzonych byli bliscy, współpracownicy, mieszkańcy oraz osoby, którym pomagał.

Uroczystości przebiegały w atmosferze skupienia i głębokiego wzruszenia. Podczas nabożeństwa odczytywano wspomnienia, w których powracały słowa o jego zaangażowaniu społecznym, wrażliwości i umiejętności dostrzegania ludzi, którzy często pozostają na marginesie. Wielu uczestników podkreślało, że był politykiem „blisko ludzi” – obecnym nie tylko w przestrzeni publicznej, ale i w codziennych sprawach zwykłych mieszkańców.

Po ceremonii kondukt żałobny w ciszy odprowadził trumnę na miejsce spoczynku. Towarzyszyły temu kwiaty, znicze i długie chwile milczenia. Wśród żałobników widoczne były emocje – skupienie, smutek, ale też wdzięczność za jego działalność.

To właśnie wtedy, wśród tej ciszy i symboliki pożegnania, ponownie pojawiła się apaszka. Tym razem jej obecność miała zupełnie inny ciężar. Nie była już tylko dodatkiem, lecz wyraźnym znakiem pamięci.

Jak zauważyła fotografka, był to „gest pamięci i hołd” – prosty, ale niezwykle wymowny. Pokazał, że nawet najmniejsze gesty mogą z czasem nabrać ogromnego znaczenia i stać się nośnikiem emocji, których nie da się wyrazić słowami.

Pogrzeb Łukasza Litewki: