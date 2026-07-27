W sobotę około 17.30 policjanci zatrzymali 26-letniego mieszkańca Rybnika, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Podczas interwencji ustalono też, że prowadził Mercedesa mimo pięciu sądowych zakazów prowadzenia pojazdów.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez slaska.policja.gov.pl, sprawa zaczęła się od reakcji policjanta z Zespołu Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, który był wtedy poza służbą. Funkcjonariusz rozpoznał poszukiwanego podczas meczu i przekazał tę informację dalej.

Jak doszło do zatrzymania

Po zgłoszeniu o rozpoznaniu mężczyzny powiadomiony został dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Żorach. To właśnie on skierował na miejsce patrol, który miał sprawdzić sytuację i podjąć interwencję.

Mundurowi zatrzymali kierowanego przez 26-latka Mercedesa na ulicy Okrężnej. Komunikat nie podaje, w której dokładnie miejscowości znajduje się wskazana ulica ani jakiego meczu dotyczyła wcześniejsza obserwacja policjanta.

Ważne jest jednak rozróżnienie dwóch momentów tej sprawy. Najpierw doszło do rozpoznania poszukiwanego przez policjanta poza służbą, a dopiero później do zatrzymania samochodu i przeprowadzenia czynności przez patrol.

Co ustalili policjanci

W trakcie interwencji potwierdzono, że 26-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia wcześniej zasądzonej kary pozbawienia wolności. Źródło nie podaje, jakiej sprawy dotyczyło wcześniejsze skazanie ani jak długa była kara.

Drugie ustalenie dotyczyło prowadzenia auta. Według policji mieszkaniec Rybnika kierował samochodem mimo obowiązujących go pięciu sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. To jedna z najważniejszych informacji w całej sprawie, bo dotyczy bezpieczeństwa na drogach i respektowania orzeczeń sądu.

Dla mieszkańców Rybnika i Żor to także przykład działań prowadzonych między lokalnymi jednostkami. W tej sprawie informacje przekazane przez policjanta z Rybnika zostały szybko wykorzystane przez dyżurnego i patrol z Żor, co doprowadziło do zatrzymania mężczyzny.

Co dalej ze sprawą

Zgodnie z komunikatem 26-latek ma odbyć wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności. Oprócz tego odpowie również za niestosowanie się do orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów.

Policja przypomina, że za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia. Ta informacja odnosi się właśnie do łamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a nie do wszystkich okoliczności sprawy łącznie.

W ocenie policji ta interwencja pokazuje znaczenie szybkiej wymiany informacji między jednostkami oraz reakcji funkcjonariusza także wtedy, gdy nie pełni służby. Z punktu widzenia mieszkańców najistotniejsze pozostają jednak potwierdzone fakty: zatrzymanie poszukiwanego mieszkańca Rybnika oraz ujawnienie, że prowadził auto mimo pięciu zakazów sądowych.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Quiz dla fanów "Rancza". Jak dobrze znasz plebanię? Pytanie 1 z 13 Jak ma na imię ksiądz proboszcz (późniejszy biskup), brat bliźniak wójta Pawła Kozioła? Jan Piotr Jakub Następne pytanie