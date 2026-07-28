Nie żyje Anna Knysok. Była wiceminister zdrowia w rządzie Jerzego Buzka

W wieku 75 lat odeszła Anna Knysok – zasłużona opozycjonistka antykomunistyczna związana z Chorzowem, dawna posłanka, a także wiceminister zdrowia w ekipie Jerzego Buzka. Pełniąc funkcję pełnomocniczki rządu ds. wdrożenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, miała kluczowy wpływ na opracowanie reformy medycznej, która powołała do życia kasy chorych.

Wiadomość o jej odejściu opublikowali w sieci współpracownicy, chorzowski urząd miasta oraz osoby ze środowiska politycznego. Prof. Wojciech Maksymowicz, były minister zdrowia, wspomina zmarłą jako niezwykle pracowitą, pogodną i całkowicie oddaną sprawom medycznym osobę. Zwrócił uwagę, że to jej ogromna wiedza i niezłomna postawa kształtowały nowe zasady opieki zdrowotnej w Polsce.

Prezes Związku Górnośląskiego, Grzegorz Franki, również pożegnał Annę Knysok. W swoich wspomnieniach powrócił do historycznego wieczoru wyborczego z 4 czerwca 1989 roku, kiedy to zmarła uzyskała mandat do Sejmu. Zaznaczył przy tym, że była ona jedną z tych osób, które bezpośrednio przyczyniły się do obalenia komunizmu i wywalczenia dla Polski wolności.

Cześć pamięci zmarłej oddał także katowicki odział Instytutu Pamięci Narodowej. W przypomnianym życiorysie podkreślono jej silne zaangażowanie w opozycję oraz trudne doświadczenia związane z represjami w dobie PRL. Za swoje zasługi na rzecz niepodległej ojczyzny w 2011 roku została uhonorowana Krzyżem Wolności i Solidarności.

Kim była Anna Knysok? Działaczka Solidarności z Chorzowa

Anna Knysok przyszła na świat 19 lipca 1951 roku w Chorzowie. Ukończyła studia z zakresu psychologii i zdobyła wykształcenie pielęgniarskie. Swoją działalność w „Solidarności” rozpoczęła w 1980 roku. Gdy w kraju ogłoszono stan wojenny, zajęła się rozprowadzaniem nielegalnej prasy i organizowaniem wsparcia dla uwięzionych oraz ich bliskich, co skutkowało jej aresztowaniem w 1983 roku.

Kiedy doszło do ustrojowych przemian w Polsce, zdecydowała się na wejście do polityki. Od 1997 do 2001 roku zajmowała stanowisko wiceminister zdrowia, gdzie głównym jej zadaniem było koordynowanie reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Gdy zrezygnowała z polityki, jej zawodowa droga nadal związana była z ochroną zdrowia – objęła stery w chorzowskich szpitalach miejskich.

Pożar składowiska w Chorzowie: