To jedno z najpiękniejszych miasteczek na Śląsku. Czaruje nie tylko rynkiem, ale też unikatowym pałacem

Sośnicowice to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwycają unikatowymi zabytkami

Nazwa miasta nie jest przypadkowa i, jak wskazują źródła historyczne, wywodzi się wprost od sosnowego lasu, który niegdyś porastał te tereny. Zarówno polska nazwa Sośnicowice, jak i jej niemiecki odpowiednik Kieferstädtel, nawiązują do drzewa sosny, co znalazło również odzwierciedlenie w herbie miasta.

Pierwsze wzmianki o Sośnicowicach jako wsi pochodzą z 1305 roku, a jej założenie przypisuje się prawdopodobnie księciu Władysławowi opolskiemu. Prawa miejskie miejscowość otrzymała znacznie później, bo około 1526 roku. Co ciekawe, lokacji dokonano na zlecenie Ferdynanda I Habsburga, a pierwszymi osadnikami byli Czesi. Z biegiem lat ich język zanikł, ustępując miejsca mowie polskiej. W historii miasta zapisał się również rok 1683, kiedy to jego mieszkańcy witali króla Jana III Sobieskiego, zmierzającego z odsieczą pod Wiedeń. Skomplikowane losy Górnego Śląska odcisnęły swoje piętno także tutaj – na początku XX wieku Sośnicowice były sceną wydarzeń związanych z plebiscytem i III powstaniem śląskim.

Spacer po Sośnicowicach to podróż przez wieki, o czym świadczy doskonale zachowany, zabytkowy układ urbanistyczny z niewielkim rynkiem i domami pochodzącymi z XIX wieku. To właśnie on tworzy niepowtarzalny klimat miasta.

Wśród najważniejszych zabytków wyróżnia się:

Kościół św. Jakuba Starszego – jego historia sięga 1447 roku, z którego pochodzą jego późnogotyckie mury. Świątynia została jednak gruntownie przebudowana w stylu barokowym w latach 1786–1795. W jej wnętrzu można podziwiać barokowy ołtarz, ambonę oraz rzeźby.

– jego historia sięga 1447 roku, z którego pochodzą jego późnogotyckie mury. Świątynia została jednak gruntownie przebudowana w stylu barokowym w latach 1786–1795. W jej wnętrzu można podziwiać barokowy ołtarz, ambonę oraz rzeźby. Późnobarokowy pałac – wzniesiony w 1755 roku w miejscu średniowiecznego zamku, otoczony jest malowniczym parkiem. Dziś w jego murach mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci.

– wzniesiony w 1755 roku w miejscu średniowiecznego zamku, otoczony jest malowniczym parkiem. Dziś w jego murach mieści się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci. Zabytkowy budynek przy ulicy Raciborskiej 9 – obiekt z końca XIX wieku, który dawniej pełnił funkcję sklepu mięsnego. Do dziś zachowała się jego unikatowa, dekoracyjna ceramika z wizerunkami zwierząt, a także metalowe haki i wsporniki.

– obiekt z końca XIX wieku, który dawniej pełnił funkcję sklepu mięsnego. Do dziś zachowała się jego unikatowa, dekoracyjna ceramika z wizerunkami zwierząt, a także metalowe haki i wsporniki. Pomnik-obelisk – wzniesiony ku pamięci mieszkańców, którzy polegli w walkach o polskość Górnego Śląska w latach 1919–1921.

Urok Sośnicowic dopełniają również liczne przydrożne kapliczki, w tym kapliczka św. Jana Nepomucena, które są trwałym elementem lokalnego krajobrazu.

