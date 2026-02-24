Szaleńcza jazda ulicami miasta

Patrol policji zauważył pędzącego seata w piątek, 20 lutego, chwilę przed godziną 18:00 na ulicy Konopnickiej. Kierowca zignorował wyraźne sygnały do zatrzymania się i gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę. Zachowanie uciekiniera na drodze było bardzo chaotyczne, przez co stwarzał on realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu oraz samego siebie.

Kierujący wkrótce zjechał z głównej trasy na polną drogę, gdzie stracił panowanie nad maszyną. Samochód z dużą siłą uderzył w betonową zaporę, co doprowadziło do jego rozbicia. Młody mężczyzna nie zamierzał jednak oddać się w ręce sprawiedliwości i kontynuował ucieczkę pieszo przez pola. Jego plan spalił na panewce, gdyż funkcjonariusze błyskawicznie go dogonili i obezwładnili.

Lista przewinień nieletniego kierowcy

Przeprowadzone na miejscu testy wykazały, że 16-latek znajdował się pod wpływem marihuany. Dalsza kontrola ujawniła brak uprawnień do kierowania pojazdami, a sam samochód nie posiadał ważnych badań technicznych. Dodatkowo nastolatek podróżował bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

W toku czynności służbowych funkcjonariusze sporządzili długą listę naruszeń prawa, których dopuścił się zatrzymany. Wśród zarzutów znalazły się:

niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka przed radiowozem,

prowadzenie auta bez uprawnień oraz pod wpływem środków odurzających,

spowodowanie kolizji na drodze niepublicznej,

stworzenie zagrożenia w ruchu poprzez nadmierną prędkość,

jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Dokumentacja sprawy trafi do sądu rodzinnego, który zadecyduje o konsekwencjach dla nieletniego sprawcy. Policja przypomina, że ucieczka przed kontrolą jest przestępstwem, a w połączeniu z jazdą pod wpływem narkotyków może prowadzić do bardzo poważnych problemów prawnych.