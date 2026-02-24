Lotnisko w Pyrzowicach rośnie w siłę. Ryanair ogłosił nowe połączenia

Ryanair potwierdza, że Katowice-Pyrzowice nieprzerwanie rosną w siłę jako jedna z najważniejszych baz przewoźnika w Polsce. W sezonie lato 2026 pasażerowie mogą liczyć na 26 tras, w tym 4 zupełnie nowe – Malagę, Lamezia Terme, Aarhus i Tirana, które otwierają zarówno południowe, jak i północne kierunki w Europie.

Dziewięć samolotów – trzy rozkładowe i sześć czarterowych – będzie zbazowanych w Pyrzowicach.

Katowice są jedną z najważniejszych i najszybciej rosnących baz Ryanaira w Polsce, dlatego z dumą ogłaszamy rekordowy rozkład Lato 2026 oraz zbazowanie dziewiątego samolotu. To oznacza już 900 milionów USD zainwestowanych w województwie śląskim – inwestycję na skalę, która realnie zmienia lokalną gospodarkę -podkreśla Michał Kaczmarzyk, CEO Ryanair Group.

Nowe połączenia, nowe miejsca pracy

To nie tylko liczby – inwestycja przekłada się na ponad 1 700 miejsc pracy w regionie, w tym niemal 600 bezpośrednich etatów dla pilotów, załóg pokładowych i pracowników obsługi naziemnej.

Powiększenie bazy operacyjnej linii Ryanair do dziewięciu samolotów w sezonie letnim oraz uruchomienie czterech nowych tras regularnych to ważny sygnał świadczący o rosnącej pozycji Katowice Airport w siatce przewoźnika - dodaje Artur Tomasik, Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Lotnisko w Pyrzowicach ma ogromny potencjał – w zasięgu godziny–półtorej dojazdu mieszka 5–6 mln potencjalnych pasażerów. To jeden z kluczowych argumentów dla Ryanaira, by kontynuować inwestycje i rozwijać bazę. Jak zaznacza Kaczmarzyk:

Każdy zbazowany samolot to około 100 mln USD wartości – uwzględniając samolot, części, zaplecze techniczne i personel. Dziewięć maszyn oznacza więc inwestycję rzędu 900 mln USD.

Słoneczne wakacje na wyciągnięcie ręki

Sezon lato 2026 z Katowic zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Warto dodać, że podczas 3-dniowej wyprzedaży biletów, dostępnej wyłącznie na stronie i w aplikacji Ryanair, pasażerowie będą mogli zdobyć bilety w najniższych cenach na nowe kierunki. Termin zostanie ujawniony wkrótce.

Z Pyrzowic polecimy więc już nie tylko do klasycznych europejskich miast, jak Bruksela czy Rzym, ale także do słonecznej Malagi, historycznej Lamezia Terme, duńskiego Aarhus czy albańskiej Tirany.

Ryanair od lat konsekwentnie zwiększa siatkę z Katowic – od jednego samolotu w 2007 roku do dziewięciu obecnie. To rekordowa ekspansja i jasny sygnał, że Pyrzowice będą w nadchodzących latach jednym z głównych hubów przewoźnika w Europie Środkowej.

Zobaczcie zdjęcia z konferencji prasowej linii Ryanair w galerii.