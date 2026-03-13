To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś było wsią, w której stało zaledwie 16 domów

Blachownia to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś było wsią z zaledwie 16 domami

Historia Blachowni jest nierozerwalnie związana z rozwojem przemysłu na terenie Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego. Już w 1610 roku, z inicjatywy starosty Mikołaja Wolskiego, uruchomiono tu wielkie piece hutnicze oraz manufakturę, która zajmowała się produkcją drutu i blach. Zakład rozwijał się na tyle prężnie, że w 1630 roku wytwarzał około 800 wozów żelaza rocznie. Niezwykłym wydarzeniem w dziejach osady była wizyta króla Władysława IV w 1633 roku, który odwiedził tutejszą kuźnicę.

Nazwa miasta pochodzi od wytwarzanego tu produktu. W 1827 roku Blachownia była niewielką wsią, w której znajdowało się zaledwie 16 domów zamieszkanych przez 104 osoby. Kluczowe dla rozwoju miejscowości było powstanie w 1835 roku dużej fabryki blachy, co ugruntowało jej przemysłowy charakter.

Przez wieki Blachownia funkcjonowała jako osada i wieś. Dynamiczny rozwój nastąpił w latach 50. XX wieku, kiedy rozbudowano lokalną hutę i uruchomiono kopalnie rud żelaza. W konsekwencji tych zmian miejscowość zyskała status osiedla, a w 1967 roku nadano jej prawa miejskie. W najnowszej historii miasta zapisał się rok 2008, kiedy przez Blachownię przeszła trąba powietrzna, powodując znaczne zniszczenia, w tym uszkodzenie wieży kościoła parafialnego. Obecnie przemysłowe tradycje kontynuuje Odlewnia Żeliwa MIKODA.

Mimo przemysłowego rodowodu, w Blachowni można znaleźć kilka interesujących obiektów świadczących o jej przeszłości. Do najważniejszych z nich należą:

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego , który dawniej pełnił funkcję stacji kolejowej.

, który dawniej pełnił funkcję stacji kolejowej. Pałacyk myśliwski z 1870 roku, wzniesiony dla rosyjskiego następcy tronu, wielkiego księcia Mikołaja Romanowa.

z 1870 roku, wzniesiony dla rosyjskiego następcy tronu, wielkiego księcia Mikołaja Romanowa. Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Michała Archanioła , zbudowany w 1927 roku, w którym znajduje się interesujący ołtarz główny.

, zbudowany w 1927 roku, w którym znajduje się interesujący ołtarz główny. Pomnik upamiętniający mieszkańców poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej.

Charakterystycznym elementem krajobrazu jest również zlokalizowany na rzece Stradomce zbiornik retencyjny Blachownia, popularne miejsce rekreacji.

Sonda Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda Blachownia, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

12