To jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Powstało w PRL-u, wcześniej było osiedlem

Pierwsze wzmianki o terenach dzisiejszego miasta pochodzą z XIII wieku – Żychcice wymieniono w dokumentach już w 1254 roku, a Wojkowice w 1271 roku. Przez wieki Wojkowice Komorne były wsią należącą do gminy Bobrowniki. Dopiero 1 stycznia 1955 roku miejscowość uzyskała status osiedla. Kluczowa zmiana nastąpiła 31 grudnia 1961 roku, kiedy do Wojkowic Komornych przyłączono sąsiednią gromadę Żychcice. Niedługo potem, na mocy rozporządzenia z 18 lipca 1962 roku, połączona miejscowość otrzymała prawa miejskie.

Historia administracyjna Wojkowic nie była jednak prosta. W lutym 1977 roku miasto zostało włączone w granice Będzina. Dopiero dzięki staraniom lokalnego komitetu obywatelskiego i uchwale Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, Wojkowice odzyskały samodzielność 1 stycznia 1992 roku.

Charakterystyczną cechą Wojkowic jest fakt, że powstały one z połączenia dwóch organizmów wiejskich: Wojkowic Komornych i Żychcic. Nowe, centralne części miasta, takie jak park miejski czy osiedla, budowano na niezabudowanych wcześniej terenach leżących na granicy obu wsi. Do dziś w świadomości mieszkańców funkcjonują historyczne nazwy części miasta, zwanych koloniami.

Jedną z najciekawszych historii kryje nazwa osiedla Wydzierów. Mieszkańcy określili tak tereny dzisiejszego osiedla Morcinka, ponieważ powstało ono na gruntach, za które kopalnia budująca bloki nie zapłaciła pierwotnym właścicielom odpowiedniego odszkodowania. Wśród mieszkańców utrwaliło się więc przekonanie, że ziemia ta została im „wydarta”.

Rozwój Wojkowic był nierozerwalnie związany z przemysłem, głównie za sprawą Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz” oraz Cementowni „Saturn”. Pamiątką po tych czasach jest między innymi Kolonia Urzędnicza – zespół zabytkowych willi, w których przed wojną mieszkała kadra kierownicza kopalni.

Wśród innych historycznych obiektów i miejsc warto wymienić:

Pomnik „W hołdzie represjonowanym politycznie żołnierzom-górnikom” , który upamiętnia osoby przymusowo pracujące w kopalni w latach 1949–1959.

, który upamiętnia osoby przymusowo pracujące w kopalni w latach 1949–1959. Zabudowania Zakładu Karnego, które powstały w latach 40. XX wieku jako niemiecki obóz jeniecki. Po wojnie mieściła się tu również jednostka Wojskowego Korpusu Górniczego.

Choć Wojkowice nie obfitują w typowe zabytki, ich historia, ukształtowana przez przemysł i dynamiczne zmiany administracyjne, czyni je wyjątkowym punktem na mapie Zagłębia Dąbrowskiego.

