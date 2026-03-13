PGG z koncesją MSWiA. Górnicy będą produkować broń?

Polska Grupa Górnicza otwiera zupełnie nowy rozdział swojej działalności. Największa spółka węglowa w kraju uzyskała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji koncesję na produkcję oraz obrót bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi. Zezwolenie zostało wydane aż na 50 lat.

To oznacza, że część zakładów należących do spółki może zostać włączona do łańcucha produkcji dla przemysłu obronnego. Mowa m.in. o Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym w Woli koło Pszczyny, gdzie planowane jest uruchomienie działalności związanej z technologiami wojskowymi.

Decyzja ta jest jednym z kluczowych elementów transformacji spółki. W obliczu zmian w energetyce i stopniowego spadku zapotrzebowania na usługi dla kopalń PGG szuka nowych kierunków działalności, które pozwolą wykorzystać potencjał techniczny zakładów oraz doświadczenie pracowników.

Projekt ma być realizowany we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. Pomysł wykorzystania infrastruktury górniczych zakładów produkcyjnych na potrzeby przemysłu obronnego pojawił się już w 2024 roku. Wtedy podpisano list intencyjny, a później – podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach – zawarto porozumienie o strategicznym partnerstwie.

PGG będzie produkować czołgi i amunicję

Uzyskanie koncesji było jednak długim i wymagającym procesem. Trwał ponad rok i obejmował zarówno dostosowanie infrastruktury, jak i szczegółowe sprawdzenie pracowników. Kadra musiała przejść badania psychologiczne oraz psychiatryczne, a także weryfikację w policyjnych bazach danych. Zakład musiał też spełnić restrykcyjne wymogi dotyczące bezpieczeństwa i magazynowania materiałów o przeznaczeniu wojskowym.

Po spełnieniu wszystkich wymagań pozytywną opinię wydał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Jego eksperci przeprowadzili również szkolenia dla kadry zarządzającej zakładem.

Jeśli projekt będzie rozwijany zgodnie z planem, w halach produkcyjnych mogą powstawać m.in. elementy pojazdów opancerzonych i czołgów, komponenty systemów minowania, a także opancerzone kabiny dla wojskowych ciężarówek Jelcz czy części mostów szturmowych.

Tych faktów o Barbórce nie znasz. Nawet górnicy będą mieli problem z rozwiązaniem QUIZu Pytanie 1 z 12 Na początek coś prostego. Kto uchodzi za patrona górników? Św. Bernadeta Św. Brygida Św. Barbara Następne pytanie

Zakład w Woli dysponuje ogromnym zapleczem technologicznym. Na ponad dwóch hektarach powierzchni znajdują się hale produkcyjne wyposażone w dziesiątki stanowisk spawalniczych, nowoczesne obrabiarki CNC, suwnice oraz zrobotyzowane linie technologiczne. Pracuje tam ponad 700 wykwalifikowanych specjalistów.

Władze spółki podkreślają, że w obecnej sytuacji geopolitycznej rozwój produkcji dla przemysłu obronnego może stać się ważnym elementem bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie ma to pomóc w utrzymaniu miejsc pracy i wykorzystaniu potencjału technicznego, który przez lata rozwijano na potrzeby górnictwa.