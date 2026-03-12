Miasteczko Śląskie to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś było osadą, w której wydobywano srebro

Początki dzisiejszego Miasteczka Śląskiego sięgają lat 30. XVI wieku, kiedy w rejonie pobliskiego Żyglina odkryto złoża ołowiu i srebra. Dynamiczny rozwój górniczej osady, noszącej wówczas nazwę Żyglińskie Góry, doprowadził do formalnego uznania jej statusu. Prawa miejskie nadał jej 23 kwietnia 1561 roku Jerzy Fryderyk von Ansbach, ówczesny właściciel ziemi bytomskiej. Wraz z lokacją miasto zyskało nową nazwę – Georgenberg (Góra Jerzego) – oraz przywilej używania dwóch herbów: wielkiego, ze św. Jerzym walczącym ze smokiem, oraz małego, z wizerunkiem uda orlego trzymającego kopaczkę górniczą. Już w 1562 roku Georgenberg uzyskał status wolnego miasta górniczego.

Historia miasta jest jednak naznaczona trzykrotną utratą i odzyskiwaniem praw miejskich. Po raz pierwszy status miasta utraciło w 1808 roku, by odzyskać go w 1866 roku. Ponownie zdegradowano je w 1946 roku, a prawa miejskie przywrócono w 1963 roku. Ostatni raz Miasteczko Śląskie stało się samodzielnym miastem w 1995 roku, po tym, jak w 1975 roku zostało włączone w granice Tarnowskich Gór.

O dawnej świetności Miasteczka Śląskiego świadczą liczne zabytki. Jednym z najcenniejszych jest drewniany kościół św. Jerzego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony w 1666 roku. Ten unikatowy obiekt wraz z dzwonnicą znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. W centrum miasta, przy rynku, wznosi się młodszy, murowany kościół Wniebowzięcia NMP z 1908 roku oraz historyczny budynek ratusza.

Wśród innych cennych obiektów na terenie gminy warto wymienić:

spichlerz dworski w Żyglinku z 1795 roku,

kaplicę św. Marka w Żyglinie, datowaną na XVIII wiek,

dawny dworek myśliwski w Bibieli,

cmentarz żydowski z XIX wieku.

Całość dopełnia historyczne założenie urbanistyczne z rynkiem w centralnej części, które przypomina o miejskim charakterze osady od czasów jej lokacji.

