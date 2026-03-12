Nagłe zdarzenie w KWK Marcel. Lądował LPR

Na terenie kopalni Marcel w Radlinie interweniowały służby ratunkowe po tym, jak jeden z pracowników wymagał pomocy medycznej. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie przechodzi obecnie badania.

Jak przekazują przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, na razie nie jest jasne, co dokładnie się wydarzyło. Nie wiadomo, czy doszło do wypadku przy pracy, czy też przyczyną interwencji było nagłe pogorszenie stanu zdrowia pracownika.

– Trwają ustalenia tego, co się stało. Poszkodowany pracownik trafił do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju – poinformowała Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej, do której należy KWK Marcel.

Początkowo na miejsce zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak ostatecznie mężczyzna został przewieziony do szpitala karetką pogotowia.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez spółkę.

Czym jest PGG?

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie oraz największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Spółka z siedzibą w Katowicach powstała w 2015 roku jako podmiot mający przejąć majątek i zobowiązania znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej Kompanii Węglowej. W kwietniu 2016 roku firma przejęła jej kluczowe aktywa – w tym 11 kopalń węgla kamiennego, cztery zakłady oraz około 35 tysięcy pracowników.

W kolejnych latach spółka rozwijała się poprzez konsolidację sektora górniczego. W 2017 roku do PGG dołączyły kopalnie należące wcześniej do Katowickiego Holdingu Węglowego, a pod koniec tego samego roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Obecnie Polska Grupa Górnicza prowadzi działalność w kilku kopalniach i zakładach na terenie Górnego Śląska, pozostając kluczowym podmiotem polskiego sektora wydobywczego i jednym z najważniejszych pracodawców w regionie.