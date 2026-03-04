To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Produkowano w nim części do samolotów, a w PRL-u było wsią

Kuźnia Raciborska to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Produkowano w nim części dla lotnictwa

Historia Kuźni Raciborskiej sięga 1641 roku, kiedy to na jej terenie założono pierwszą stałą osadę hutniczą o nazwie Segenberg. W kolejnych dekadach w okolicy powstawały podobne osiedla kuźnicze i smolarskie. W XVIII wieku nastąpił postęp technologiczny – przestarzałe dymarki zastąpiono wydajniejszymi piecami fryszerskimi. Spis z 1747 roku odnotował, że wieś liczyła 274 mieszkańców. W tym samym roku wzniesiono figurę św. Jana Nepomucena.

Przełomowym momentem dla rozwoju miejscowości było doprowadzenie w 1846 roku linii kolejowej, która zapewniła bezpośrednie połączenie z Raciborzem i Kędzierzynem. Rok wcześniej, w 1845 roku, Anton Magnus Schoenawa uruchomił hutę Hoffnungshütte, przy której w 1893 roku powstała nowoczesna odlewnia żeliwa. W 1907 roku zakład zmienił profil produkcji, koncentrując się na wyrobach dla kolejnictwa. W czasie II wojny światowej huta, działająca pod nazwą Schondorff Hegenscheidt-Werke, rozpoczęła produkcję części dla lotnictwa, choć rozbudowy zakładu nie ukończono z powodu zbliżającego się frontu. Po wojnie, 29 stycznia 1945 roku, Kuźnia Raciborska została zajęta przez Armię Czerwoną, a następnie przekazane polskiej administracji. W kwietniu 1945 roku utworzono tu Obóz Pracy nr 122. Wieś na początku PRL-u stopniowo zyskiwała na znaczeniu, w 1956 roku stając się osiedlem typu miejskiego, a w 1967 roku uzyskała prawa miejskie.

Współczesny charakter Kuźni Raciborskiej wciąż nawiązuje do jej przemysłowych korzeni. Już 7 lipca 1946 roku pracę rozpoczęła Fabryka Wyrobów Metalowych „Rafo”, znana dziś jako Rafamet. Rok później przy zakładzie uruchomiono szkołę zawodową. O rozwoju miasta świadczy również otwarcie gminnej biblioteki we wrześniu 1948 roku.

O bogatej przeszłości przypominają liczne pomniki i tablice pamiątkowe. Wśród nich znajduje się Pomnik Zwycięstwa z 1970 roku, upamiętniający XXV rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, a także monument z 1922 roku poświęcony mieszkańcom poległym w I wojnie światowej, na którym w 2003 roku umieszczono płytę ku czci ofiar II wojny światowej. Pamięć o tragicznych wydarzeniach pielęgnuje również pomnik poświęcony dwóm strażakom, którzy zginęli w wielkim pożarze lasu w 1992 roku. W mieście można zobaczyć także drewnianą kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku oraz tablice upamiętniające ważne postacie związane z Kuźnią Raciborską, w tym Antona Magnusa Schoenawę, twórcę lokalnego przemysłu metalurgicznego.

