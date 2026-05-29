Hollywoodzka produkcja powstaje na Śląsku

Wielkie kino rodem z Hollywood zawitało do Zabrza. W kościele św. Józefa, zlokalizowanym przy ulicy Roosevelta, ruszyły prace nad scenami do odświeżonej wersji słynnego filmu fantasy „Nieśmiertelny”. Przypomnijmy, że ta legendarna produkcja („Highlander”) zadebiutowała w 1986 roku i szybko stała się pozycją absolutnie kultową dla wielu kinomanów.

Jako pierwsze o obecności ekipy na Śląsku doniósł portal „wZabrzu”. Obecnie kolejne doniesienia na temat tego wydarzenia są oficjalnie potwierdzane przez miejscową parafię oraz osoby zaangażowane w życie kościoła.

Od kilku dni wewnątrz świątyni trwają wzmożone prace przygotowawcze. Aby przystosować obiekt, z kościoła wyniesiono większość ławek, zdemontowano stałe ozdoby, a także starannie osłonięto wybrane witraże. Członkowie lokalnego chóru „Risonanza Continua” relacjonują, że obecnie wnętrze budynku wygląda jak gotowy plan zdjęciowy prosto z produkcji science fiction.

– Wczoraj mieliśmy próbę akustyczną i serio… klimat był totalnie filmowy. Ławki wynoszone, część wyposażenia zabezpieczana, wnętrze bez kwiatów i dekoracji wyglądało wręcz kosmicznie. Zupełnie inaczej niż zwykle. Jak scenografia do fantasy albo science fiction – napisano w mediach społecznościowych chóru.

Zabrzańska parafia wydała oficjalne oświadczenie w sieci, w którym bezpośrednio odniesiono się do realizowanych na terenie świątyni nagrań filmowych.

– Drodzy Parafianie i Goście! W związku z tym, że w naszym kościele będą nagrywane sceny do filmu, w przyszłą niedzielę wszystkie Msze św. będą celebrowane pod krzyżem na Golgocie. Można przynieść ze sobą krzesełka ogrodowe. Z tego samego powodu Msze św. do środy przyszłego tygodnia będą sprawowane w krypcie – przekazała parafia w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Filmowcy zamierzają gościć w murach zabytkowego budynku aż do święta Bożego Ciała. Powszechnie uważa się, że wybór tego konkretnego kościoła podyktowany był jego specyficznym stylem architektonicznym i niesamowitą atmosferą, jaka w nim panuje.

Obecność hollywoodzkiej produkcji to także szansa na odrestaurowanie niszczejącego witraża z wizerunkami Jezusa i św. Józefa. Zgodnie z planem opracowanym przez Jana Rabiegę, twórcy „Nieśmiertelnego” sfinansują kolejny etap niezbędnych prac naprawczych.

Henry Cavill w roli głównej

Najnowsza odsłona „Nieśmiertelnego” realizowana jest z imponującym budżetem, który według wstępnych szacunków ma sięgać około 100 milionów dolarów. Za kamerą stanął Chad Stahelski, znany widzom przede wszystkim z reżyserii serii „John Wick”.

Gwiazdą nowej produkcji będzie Henry Cavill, którego publiczność pamięta z serialu „Wiedźmin” czy z ról Supermana. W obsadzie znaleźli się również tak znakomici aktorzy jak Russell Crowe i Dave Bautista.

Ekipa kręci ujęcia nie tylko w Zabrzu, ale też w innych zakątkach Polski – m.in. w Częstochowie i Łodzi. Zgodnie z planem, nowa odsłona kultowej serii ma trafić na ekrany kin na przełomie lat 2026 i 2027.

