Koszmarne sceny na juwenaliach w Gliwicach. Agresywny tłum zaatakował funkcjonariuszy

Groźny incydent miał miejsce w czwartek 28 maja w godzinach wieczornych na terenie juwenaliów Politechniki Śląskiej. Służby przekazały, że grupa osób po odmowie wejścia postanowiła siłą przełamać barierki, aby nielegalnie przedostać się do bawiącego się tłumu.

Pracownicy zabezpieczający teren natychmiast ruszyli do akcji, ale szybko stracili kontrolę nad rozjuszonym tłumem. Gospodarze wydarzenia musieli pilnie wezwać na miejsce mundurowych. Przyjazd patroli tylko spotęgował złość awanturników, co doprowadziło do bezpośrednich, brutalnych konfrontacji.

„Ochrona organizatora podjęła działania mające przywrócić porządek, które jednak, z uwagi na eskalację agresji, okazały się nieskuteczne. Organizator zawnioskował do policjantów o natychmiastową pomoc” – przekazała oficjalnie nadkomisarz Marzena Szwed reprezentująca Komendę Miejską Policji w Gliwicach.

Zgromadzeni chuligani zaczęli ciskać w stronę funkcjonariuszy ciężkimi przedmiotami, takimi jak kamienie czy szklane butelki. Agresorzy zdołali powybijać szyby w dwóch policyjnych pojazdach. W toku prowadzonych działań ujęto siedemnastolatka z Gliwic podejrzanego o czynną napaść na mundurowego.

Muzyczne występy trzeba było ostatecznie zakończyć w okolicach godziny 23. Z raportów przedstawionych przez odpowiednie organy wynika, że mimo ogromnego chaosu nie odnotowano żadnych rannych osób.

Następnego dnia, w piątek 29 maja, doszło do pilnego spotkania władz miejskich, przedstawicieli akademickich oraz dowódców operacji. Po burzliwych obradach uznano, że studenckie święto może zostać wznowione zgodnie z planem.

„Impreza dalej się będzie odbywać, a Igry nie zostaną przerwane” – powiedział Polskiej Agencji Prasowej Mariusz Kopeć, pełniący obowiązki rzecznika Urzędu Miasta w Gliwicach.

Przedstawiciel magistratu mocno zaakcentował kwestię ochrony kolejnych zaplanowanych występów, która ma zostać diametralnie wzmocniona na każdym polu.

„Siły i środki będą wyższe od tych przewidzianych przepisami” – wyjaśnił urzędnik, dodając informację o powołaniu na miejsce znacznie większych oddziałów prewencyjnych.

Służby miejskie natychmiast zajęły się porządkowaniem zdewastowanego Parku Chrobrego oraz sąsiadującej z nim Łąki Igrowej, naprawiając szkody wyrządzone przez wandali. Uczelnia podjęła już pierwsze kluczowe decyzje na przyszłość, dlatego każda kolejna edycja tej popularnej imprezy będzie wymagała zakupu biletów wstępu.

Gliwickie Igry stanowią najważniejszy punkt kalendarza imprez rozrywkowych, za który odpowiada Politechnika Śląska. Zabawa rokrocznie przyciąga na uczelniany kampus gigantyczne rzesze młodych ludzi szukających muzycznych wrażeń.