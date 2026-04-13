Wiosenne ożywienie w górach oznacza powrót zieleni, wezbrane od roztopów potoki oraz rześkie powietrze. W Beskidach to wyjątkowo urokliwy okres, wolny od letnich tłumów, charakteryzujący się dynamicznie zmieniającym się krajobrazem.

Warto w tym czasie obrać kurs na Halę Rysiankę, zlokalizowaną w Beskidzie Żywieckim, która uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych tras w całym województwie śląskim.

Szlak na Halę Rysiankę to prawdziwa perełka Beskidu Żywieckiego

Hala Rysianka, usytuowana na wysokości ponad 1300 m n.p.m., od dawna cieszy się sławą jednego z najlepszych punktów widokowych w tej części gór. Turyści najczęściej wybierają wędrówkę ze Złatnej Huty lub Sopotni Wielkiej, ponieważ trasy te nie wymagają doskonałej kondycji.

Podejścia są stosunkowo łagodne i równomiernie rozłożone na dłuższych dystansach, co czyni ten kierunek idealnym dla początkujących piechurów. Już po kilkudziesięciu minutach spaceru można podziwiać pierwsze otwarcia terenu, a z każdym kolejnym metrem w górę perspektywa staje się coraz ciekawsza.

Co widać z Hali Rysianki? Spektakularna panorama Beskidów

Głównym magnesem przyciągającym turystów w te okolice są bez wątpienia rozległe krajobrazy, uchodzące za najpiękniejsze na Śląsku. Z polany sąsiadującej ze schroniskiem roztacza się imponujący widok na okoliczne pasma.

masyw Pilska,

Babią Górę, czyli najwyższy szczyt całych Beskidów,

rozległe pasma Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,

oddalone szczyty słowackiej Małej Fatry, widoczne przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych.

Brak gęstego zalesienia na tej ogromnej hali pozwala na swobodne podziwianie horyzontu. Turyści mogą wygodnie usiąść prosto na trawie lub skorzystać z ławek przy obiekcie PTTK, by w pełni nacieszyć oczy górską panoramą.

Wiosną Hala Rysianka zachwyca krokusami i spokojem

Choć górscy wędrowcy odwiedzają to miejsce przez okrągły rok, to właśnie miesiące wiosenne uchodzą za najbardziej atrakcyjne wizualnie. Zbocza pokrywają się soczystą zielenią, w dolinach rozkwitają drzewa, a na polanach pojawiają się pierwsze kwiaty.

Prawdziwym hitem są kwitnące w kwietniu krokusy, które na tle błękitnego nieba tworzą iście pocztówkowy pejzaż. Zaletą wyjazdów w maju czy na początku czerwca jest również zauważalnie mniejsze natężenie ruchu turystycznego niż w szczycie wakacyjnego sezonu urlopowego.

Fotografie z Hali Rysianki w tym okresie budzą powszechny zachwyt.

14

Jednodniowa wycieczka w Beskidy. Ile zajmuje wejście na Rysiankę?

Wyprawa na Halę Rysiankę doskonale sprawdza się w formacie jednodniowym, gdyż dotarcie na górę w jedną stronę zajmuje zazwyczaj około dwóch godzin, w zależności od wybranego wariantu trasy.

Na strudzonych spacerowiczów czeka Schronisko PTTK na Hali Rysiance, w którym można zregenerować siły, zjeść ciepły posiłek i napić się herbaty. Dla osób z większym apetytem na kilometry obiekt ten stanowi świetną bazę wypadową na Pilsko, Romankę czy pobliską Lipowską.

Ogromna przestrzeń i szerokie kadry pozwalają chłonąć autentyczny klimat Beskidów. Zbliżający się wieczór i zachodzące słońce oblewają górskie grzbiety miękkim, złotym światłem. Właśnie dlatego tak wielu miłośników natury uważa ten szlak za najwspanialszy w województwie śląskim, zwłaszcza w momencie, gdy przyroda budzi się do życia.