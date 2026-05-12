Podpalenie nieużytków w Zabrzu. Duże straty materialne

Do zdarzenia doszło 25 marca 2026 roku na terenach zielonych znajdujących się w rejonie ul. Donnersmarcka w Zabrzu. Jak wynika z ustaleń policji, ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się po suchych trawach i nieużytkach, powodując zniszczenia oraz straty materialne. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, które prowadziły działania gaśnicze i zabezpieczały teren przed dalszym rozwojem pożaru.

Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu V Policji w Zabrzu. Śledczy od kilku tygodni prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za wzniecenie ognia. W ramach postępowania zabezpieczono monitoring znajdujący się w pobliżu miejsca pożaru. Analiza nagrań pozwoliła wyodrębnić wizerunek mężczyzny, który – zdaniem śledczych – może mieć związek ze sprawą.

Policja publikuje wizerunek podejrzanego o podpalenie

Policja opublikowała zarówno zdjęcia, jak i nagranie przedstawiające moment pojawienia się ognia. Materiał wideo ma pomóc w identyfikacji osoby widocznej na monitoringu oraz dotarciu do potencjalnych świadków zdarzenia. Mundurowi podkreślają, że nawet pozornie nieistotne informacje mogą okazać się kluczowe dla prowadzonego dochodzenia.

Decyzja o upublicznieniu wizerunku została podjęta po uzyskaniu zgody prokuratora nadzorującego postępowanie. Śledczy liczą, że publikacja materiałów pozwoli szybciej ustalić tożsamość mężczyzny i wyjaśnić przebieg zdarzeń z 25 marca.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę widocznego na opublikowanych zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące zdarzenia, proszone są o kontakt z Komisariatem V Policji w Zabrzu pod numerem telefonu 47 854 39 10. Informacje można przekazywać również anonimowo. Policjanci zapewniają, że każda zgłoszona wskazówka zostanie dokładnie sprawdzona.