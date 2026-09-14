Miał zabić za pieniądze. 56-latek poszukiwany przez Interpol wpadł w Częstochowie

Śląscy policjanci zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, który był poszukiwany na podstawie Czerwonej Noty Interpolu. Mężczyzna jest podejrzewany przez ukraińskie organy ścigania o udział w zdarzeniu, do którego doszło na terenie Ukrainy. Według przekazanych stronie polskiej informacji miał otrzymać zlecenie zabójstwa w zamian za pieniądze.

Jak wynika z informacji przekazanych przez ukraińskie służby, 56-latek miał zaatakować wskazanego mężczyznę przy użyciu broni palnej. Oddał w jego kierunku kilka strzałów. Cel jednak nie został osiągnięty. Pokrzywdzony przeżył atak.

Sprawa szybko trafiła do polskich organów ścigania. Pod koniec sierpnia strona ukraińska, za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, poinformowała o poszukiwaniach mężczyzny.

Informacja o poszukiwanym nie była dla śląskich policjantów całkowicie anonimowa. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach szybko ustalili, że chodzi o mężczyznę, który już wcześniej znajdował się w kręgu ich zainteresowania.

56-latek był bowiem zatrzymywany przez śląskich policjantów w związku z przestępstwami przeciwko mieniu.

Do poprzedniej sprawy doszło w 2024 roku. Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach wytypowali, namierzyli, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się podrabianiem i wprowadzaniem do obrotu pieniędzy.

Śledczy zabezpieczyli wówczas prawdziwą „fabrykę” fałszywych pieniędzy. W ręce policjantów trafiło blisko 1700 podrobionych banknotów. Były wśród nich między innymi dolary, euro oraz polskie złotówki.

W związku z tamtą sprawą zarzuty usłyszało łącznie siedem osób. Postępowanie w tej sprawie nadal się toczy.

Zaledwie kilka dni poszukiwań. Namierzyli go w Częstochowie

Tym razem śląscy kryminalni musieli działać w zupełnie innej sprawie. Po otrzymaniu informacji o poszukiwaniach mężczyzny rozpoczęli jego namierzanie.

W ciągu zaledwie kilku dni ustalili, gdzie przebywa 56-latek.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji III w Częstochowie, zatrzymali go na terenie miasta.

Mężczyzna został zatrzymany i obecnie prowadzone są wobec niego czynności związane z realizacją Czerwonej Noty Interpolu.

Pijany Ukrainiec wdał się w bójkę z policjantem:

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Teraz czeka go procedura przekazania Ukrainie

Czerwona Nota Interpolu jest międzynarodowym wnioskiem o zlokalizowanie i tymczasowe zatrzymanie osoby poszukiwanej przez państwo w związku z postępowaniem karnym lub koniecznością odbycia kary.

W przypadku 56-letniego obywatela Słowacji prowadzone są obecnie czynności związane z procedurą dotyczącą jego przekazania stronie ukraińskiej.

Na razie mężczyzna pozostaje w rękach polskich organów ścigania. O jego dalszym losie zdecydują właściwe organy w ramach procedury związanej z międzynarodowym poszukiwaniem.

Według informacji przekazanych przez ukraińską stronę mężczyzna miał strzelać do swojej ofiary, jednak nie zdołał jej zabić. Teraz, po międzynarodowych poszukiwaniach, został zatrzymany w Częstochowie przez śląskich kryminalnych.