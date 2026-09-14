12-latek potrącony przez motocyklistę w Wodzisławiu Śląskim

Do poważnego wypadku doszło w niedzielę, 13 września, około godziny 16:45. Na ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim, w rejonie przejścia dla pieszych, doszło do zderzenia motocyklisty z 12-letnim chłopcem jadącym na hulajnodze.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Interweniowały zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarna oraz policja.

Obrażenia, jakich doznał chłopiec, okazały się na tyle poważne, że zdecydowano o zadysponowaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

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Śmigłowiec LPR przyleciał po ranne dziecko

Żółty śmigłowiec LPR wylądował w pobliżu miejsca zdarzenia. 12-latek został zaopatrzony przez ratowników, a następnie przetransportowany do szpitala. Stan 12-latka nie jest znany.

Dziś około godziny 16:45 na ulicy 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim na przejściu dla pieszych doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego ucierpiał 12-letni chłopiec - przekazuje wodzisławska policja.

Policja potwierdza, że w wypadku uczestniczył również 48-letni motocyklista. Mężczyzna nie odniósł obrażeń.

Na miejscu również pracowali policjanci, którzy badali wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

Droga całkowicie zablokowana

W związku z wypadkiem droga w rejonie miejsca zdarzenia została zablokowana. Policjanci prowadzili czynności, zabezpieczali miejsce wypadku i ustalali dokładny przebieg zdarzenia.

Funkcjonariusze będą teraz wyjaśniać, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia 12-latka. Mundurowi apelowali do kierowców o wybieranie alternatywnych tras.

Na ten moment wiadomo, że wypadek zakończył się poważnymi obrażeniami dziecka, które wymagało transportu do szpitala drogą lotniczą.