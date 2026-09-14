Wypadek na ulicy Faradaya w Częstochowie. Nie żyje kierowca

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielne popołudnie 13 września na skrzyżowaniu ulic Faradaya i Legionów w Częstochowie. Oficer dyżurny tamtejszej komendy odebrał zgłoszenie o tym zdarzeniu drogowym krótko po godzinie 16.20.

Służby ustaliły dotychczas, że doszło do zderzenia dwóch osobówek. W wypadku brało udział Audi i Fiat Panda, a jedno z aut dachowało.

Zdarzenie skutkowało obrażeniami u obu mężczyzn prowadzących pojazdy, których natychmiast przetransportowano do szpitala. Lekarzom nie udało się uratować 43-latka siedzącego za kierownicą fiata. Pacjent zmarł po krótkim czasie w wyniku odniesionych ran.

Zderzenie audi i fiata. 43-latek zmarł w szpitalu

Stróże prawa poinformowali, że w Audi znajdował się 45-letni kierowca, z kolei fiatem pandą podróżował 43-latek. Obecnie śledczy sprawdzają, jakie dokładnie okoliczności doprowadziły do tak tragicznego zderzenia aut.

Osoby obserwujące wypadek twierdziły wcześniej, że z wywróconego auta wypadł człowiek, którego trzeba było natychmiast reanimować na jezdni. Oficjalne komunikaty służb potwierdziły później tragiczną śmierć 43-latka z fiata.

Teren wypadku został szybko zabezpieczony przez wezwanych funkcjonariuszy policji. Mundurowi skrupulatnie zbierali ślady mające zrekonstruować przebieg tragedii, a w ich czynnościach asystował obecny na miejscu prokurator.

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Częstochowska policja bada przyczyny tragedii drogowej

Mundurowi prowadzą postępowanie. Śledczy chcą precyzyjnie ustalić przyczyny oraz tło tego dramatycznego wypadku.

Do tej pory potwierdzono jedynie tragiczny finał wypadku, w którym zginął 43-latek. Dalsze kroki śledczych skupią się na badaniu przyczyny kolizji, a dokładny przebieg wypadku ma zostać zrekonstruowany w toku dochodzenia.