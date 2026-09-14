X-Demon w Katowicach otworzy się w miejscu legendarnego Spiżu

Adres przy ulicy Opolskiej 22 budzi skojarzenia wśród wielu mieszkańców stolicy Górnego Śląska. Przez dekady funkcjonował tam klub Spiż, będący prawdziwym symbolem wieczornej rozrywki w regionie.

Początki Spiżu datuje się na 2005 rok, kiedy to zagospodarowano dawną halę drukarską. Lokal szybko zyskał renomę, przyciągając fanów dobrej zabawy nie tylko ze Śląska, ale i z całej Polski.

Na początku 2012 roku zainicjowano gruntowną, ponad dwunastomiesięczną modernizację obiektu. Dzięki niej Spiż utrzymał swoją pozycję w ścisłej czołówce katowickich miejsc spotkań.

Historia tej kultowej miejscówki zakończyła się 7 stycznia 2023 roku, kiedy to lokal ostatecznie zaprzestał działalności. Długo spekulowano na temat losów opustoszałego budynku przy Opolskiej. Obecnie oficjalnie potwierdzono, że przestrzeń ta znów będzie miejscem hucznych imprez, choć pod zupełnie nową marką.

Tak wyglądały imprezy w legendarnym Spiżu:

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Wielkie otwarcie X-Demon na Śląsku zaplanowano na wrzesień

Przestrzeń przejmuje X-Demon – sieć klubowa dobrze kojarzona z innych polskich miast, takich jak Poznań i Zielona Góra.

Oficjalna inauguracja działalności w Katowicach odbędzie się 25 i 26 września. Impreza ma trwać dwa dni, podczas których zaplanowano wyjątkowe atrakcje, w tym występy gwiazd formatu międzynarodowego.

– To nie jest zwykłe miejsce, to jest nowy rozdział. Ekskluzywna przestrzeń, w której rodzi się przyszłość nocnej rozrywki. Do zobaczenia w X-Demon Katowice – zapowiadają właściciele klubu w mediach społecznościowych.

Nowy klub wystartuje pod znanym ze Spiżu adresem Opolska 22 w Katowicach.

Jakie atrakcje zaoferuje X-Demon Katowice?

Przedstawiciele X-Demona zaznaczają, że ich celem nie jest kopiowanie poprzednika. Zamierzają wdrożyć autorski pomysł i wykreować zupełnie unikalny klimat tego miejsca.

Obiekt zaoferuje urozmaicony repertuar muzyczny, by trafić w gusta zróżnicowanej publiczności. W planach przewidziano również wspólne projekty z lokalnymi artystami i DJ-ami.

Inwestorzy ujawnili już szczegółowy harmonogram wydarzeń na poszczególne dni tygodnia.

Czwartki będą zarezerwowane na imprezy studenckie.

W piątki bawić się będą mogły wyłącznie osoby dorosłe.

Soboty natomiast zadedykowano nieco starszym bywalcom – wstęp przewidziano dla osób powyżej 21. roku życia.

To nie koniec rewelacji. Podczas zaplanowanego na 25 i 26 września wielkiego otwarcia spodziewane są znane w świecie nazwiska. Pełny program wydarzenia wciąż owiany jest tajemnicą.

Nowy rozdział na mapie rozrywkowej Katowic

Debiut X-Demona to niewątpliwie jedno z najgorętszych tegorocznych wydarzeń na imprezowej scenie Śląska. Fakt, że lokal powstaje w tak mocno zakorzenionym w świadomości klubowiczów miejscu, dodatkowo podgrzewa atmosferę.

Twórcy X-Demona zaznaczają jednak, że nie zamierzają opierać swojego sukcesu na nostalgii za dawnym lokalem. Priorytetem jest nowa, odświeżona formuła oraz zbudowanie własnej, niepowtarzalnej historii.

– Rozwijając markę X-Demon, dążymy do obecności w kluczowych regionach kraju. Śląsk, ze swoim wyjątkowym charakterem i mocną kulturą nocnego życia, stanowi naturalny etap naszego ogólnopolskiego rozwoju – mówił Tomasz Mały z X-Demona w rozmowie z portalem „wKatowicach.eu”.

Niewątpliwie, pod koniec września przy Opolskiej 22 zapanuje niezwykła wrzawa. Trzy lata po likwidacji kultowego Spiżu przestrzeń ta znowu wypełni się tłumami – tym razem za sprawą marki X-Demon.

Czy nowy klub dorówna statusem swojemu legendarnemu poprzednikowi? Najbliższe tygodnie po otwarciu zweryfikują te oczekiwania.