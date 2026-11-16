Nowe ustalenia w sprawie śmierci Wojciecha Klimasa. Prokuratura ujawnia szczegóły

Śmierć Wojciecha Klimasa, jednego z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców związanych z Częstochową, wstrząsnęła lokalnym środowiskiem biznesowym. Założyciel firmy KLIMAS Wkręt-met zmarł w środę, 11 listopada, w wieku 66 lat. Okoliczności tragedii od początku budziły wiele pytań.

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Kuźnica Lechowa w gminie Mykanów, niedaleko Częstochowy. Przedsiębiorca został znaleziony z raną postrzałową głowy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a następnie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

66-latek został przetransportowany do szpitala w Częstochowie. Mimo podjętej akcji ratunkowej jego życia nie udało się uratować.

Sekcja zwłok Wojciecha Klimasa. Śledczy znają przyczynę śmierci

W sprawie pojawiły się nowe informacje. Jak przekazał w rozmowie z Radiem ESKA prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, w ubiegłym tygodniu przeprowadzono sekcję zwłok przedsiębiorcy.

Z przekazanych przez prokuraturę ustaleń wynika, że przyczyną zgonu Wojciecha Klimasa były obrażenia powstałe wskutek postrzału z broni palnej.

Ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci nie oznacza jednak zakończenia postępowania. Śledczy nadal muszą odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń oraz wyjaśnić wszystkie okoliczności, w jakich doszło do postrzału.

Prokuratura zapowiada kolejne czynności procesowe. Jednym z ważniejszych etapów będą przesłuchania świadków, którzy mogą posiadać informacje istotne dla prowadzonego śledztwa.

Śledczy zbadają obecność substancji psychoaktywnych. Co jeszcze ustala prokuratura?

To jednak nie wszystkie czynności zaplanowane przez śledczych. Jak poinformował Radio ESKA prokurator Tomasz Ozimek, przeprowadzone zostaną także badania mające ustalić ewentualną obecność substancji psychoaktywnych w organizmie zmarłego.

Wyniki tych analiz mogą dostarczyć dodatkowych informacji istotnych dla odtworzenia okoliczności tragedii. Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw, by twierdzić, że przedsiębiorca znajdował się pod wpływem takich substancji.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Częstochowie. Śledztwo wszczęto 12 listopada, dzień po śmierci biznesmena.

Jego wstępna kwalifikacja prawna dotyczy doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie poprzez namowę lub udzielenie pomocy, czyli czynu określonego w art. 151 Kodeksu karnego.

Jak wcześniej wyjaśniał prokurator Tomasz Ozimek, przyjęcie takiej kwalifikacji jest standardową procedurą w przypadku podejrzenia samobójstwa. Nie przesądza ona, że ktokolwiek nakłaniał przedsiębiorcę do odebrania sobie życia lub pomagał mu w takim działaniu. Według wcześniejszych ustaleń prokuratury nic nie wskazywało na udział osób trzecich.

Celem postępowania jest wszechstronne wyjaśnienie przyczyn i przebiegu tragicznego zdarzenia. Na ostateczne ustalenia trzeba będzie poczekać do zakończenia niezbędnych czynności i uzyskania wyników zleconych badań.

Pogrzeb Wojciecha Klimasa. Rodzina podjęła decyzję

Znane są już szczegóły ostatniego pożegnania Wojciecha Klimasa. Bliscy zmarłego przedsiębiorcy pragną jednak, aby uroczystości pogrzebowe miały kameralny, rodzinny charakter.

W związku z prośbą rodziny informacje dotyczące daty, godziny i miejsca ceremonii nie są podawane do publicznej wiadomości. Najbliżsi proszą o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie.

Kim był Wojciech Klimas? Zbudował biznesowe imperium

Wojciech Klimas był założycielem firmy KLIMAS Wkręt-met, jednego z największych producentów zamocowań budowlanych w Polsce. Przedsiębiorstwo stworzył ponad 35 lat temu i przez kolejne dekady konsekwentnie rozwijał, przekształcając rodzinny biznes w markę rozpoznawalną również poza granicami kraju.

Dziś produkty firmy trafiają na rynki całego świata, a samo przedsiębiorstwo należy do czołowych producentów w swojej branży.

Co szczególnie zwraca uwagę, zaledwie dziewięć dni przed śmiercią Wojciech Klimas przekazał bieżące kierowanie firmą swoim dzieciom. Prezesem został jego syn Paweł, a stanowisko wiceprezeski objęła córka Joanna. Sam przedsiębiorca wraz z żoną przeszedł do rady nadzorczej.

Po jego śmierci firma opublikowała poruszający komunikat. Przedstawiciele przedsiębiorstwa podkreślili, że Klimas był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w swoją pracę, otwartym na ludzi i zawsze gotowym do pomocy.

Zapewnili jednocześnie, że mimo odejścia założyciela KLIMAS Wkręt-met zachowuje ciągłość działalności, a jego dzieło będzie kontynuowane przez kolejne pokolenia.

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