Nie wszędzie odetchniesz dzisiaj pełną piersią. Zróżnicowana jakość powietrza w Katowicach

Zróżnicowana jakość powietrza w Katowicach. Gdzie oddycha się najtrudniej?

Poniedziałkowy stan powietrza w Katowicach jest dziś zróżnicowany – od bardzo dobrego po lokalnie przekroczone normy bezpieczeństwa. Na stacji przy ul. Kossutha ogólny indeks czystości określono jako bardzo dobry, jednak w centrum miasta, przy ul. Dudy-Gracza, poziom zanieczyszczeń wyraźnie wzrósł. Taka sytuacja w mieście wiąże się z połączeniem chłodnej pogody oraz skumulowanego dymu z domowych pieców i spalin z rur wydechowych w rejonach o intensywnym ruchu drogowym.

Ze względu na to, że przy ul. Dudy-Gracza poziom pyłów przekroczył dobowe normy zdrowotne, konieczne jest zachowanie ostrożności. Apelujemy do kobiet w ciąży, dzieci, seniorów oraz osób z chorobami płuc i serca o ograniczenie dłuższego przebywania na otwartym powietrzu w centrum miasta oraz zrezygnowanie z intensywnej aktywności fizycznej na zewnątrz. W obszarach o gorszych odczytach warto również powstrzymać się od wietrzenia mieszkań w godzinach porannych i popołudniowych.

Jak odczytywać dzisiejsze (16.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby właściwie ocenić sytuację, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Zgodnie z normami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) bezpieczny poziom dobowy dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. W przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 GIOŚ podaje normę roczną (20 µg/m³), dlatego warto odnieść się do zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która jako dobowy limit bezpieczeństwa wskazuje 15 µg/m³.

Szczegółowy raport z katowickich stacji z pomiarów z godziny 09:00:

Katowice, ul. Kossutha (odczyt z godziny 09:00): Stężenie pyłu PM10 wyniosło 24 µg/m³ , co stanowi 48% dobowej normy GIOŚ (indeks wskaźnika podaje poziom jako bardzo dobry). Stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło 18.6 µg/m³ (z indeksem umiarkowanym). W tym rejonie jakość powietrza pozostaje na bezpiecznym poziomie.

Stężenie pyłu PM10 wyniosło , co stanowi 48% dobowej normy GIOŚ (indeks wskaźnika podaje poziom jako bardzo dobry). Stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło (z indeksem umiarkowanym). W tym rejonie jakość powietrza pozostaje na bezpiecznym poziomie. Katowice, ul. Dudy-Gracza (odczyt z godziny 09:00): Pył PM10 osiągnął stężenie 67.1 µg/m³, co oznacza 134.2% dobowej normy bezpieczeństwa (przekroczenie limitu o ponad 34%). Z kolei stężenie drobnego pyłu PM2.5 wyniosło 46.2 µg/m³, co stanowi ponad trzykrotne przekroczenie dobowych zaleceń WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń z kominów domowych i spalin samochodowych z wilgotnym powietrzem w chłodne dni. Drobne cząstki pyłów są tak niewielkie, że po wniknięciu do płuc mogą przedostawać się bezpośrednio do układu krążenia. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening na zewnątrz, zwłaszcza jeśli należysz do grupy wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie