Referendum w Gliwicach odrzucone. Komisarz wyborczy zawiadamia prokuraturę

Inicjatorzy akcji dążyli do zorganizowania przedterminowego głosowania, które miało pozbawić stanowiska prezydent Gliwic Katarzynę Kuczyńską-Budkę. Po zebraniu tysięcy podpisów wszystko wskazywało na to, że Gliwiczanie wkrótce pójdą do urn. Sytuacja przybrała jednak zupełnie inny obrót, gdy dokumentację dokładnie przeanalizowała katowicka delegatura Krajowego Biura Wyborczego.

Rezultaty przeprowadzonej kontroli okazały się bezlitosne dla organizatorów plebiscytu. Z puli 18 075 złożonych podpisów urzędnicy za ważne uznali jedynie 11 019 pozycji. Przepisy mówią jasno, że do rozpisania referendum w Gliwicach konieczne było zebranie minimum 12 716 głosów poparcia od uprawnionych obywateli.

W efekcie weryfikacji odrzucono aż 7056 podpisów, co stanowi dokładnie 39,04 proc. całej dostarczonej puli. Oznacza to, że organizatorom do przekroczenia ustawowego progu zabrakło 1697 prawidłowo złożonych deklaracji.

W obliczu takich wyliczeń komisarz wyborczy wydał decyzję o odrzuceniu wniosku o organizację głosowania, ale sprawa ma swój dalszy ciąg. Już w piątek komisarz podpisał stosowne dokumenty, a w poniedziałek, 16 listopada, katowicka delegatura KBW wyśle do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Skandal z podpisami w Gliwicach. Na listach dane osób zmarłych w 2010 roku

Największy szok wywołały jednak szczegółowe ustalenia urzędników, które wyszły na jaw w trakcie dokładnej weryfikacji danych osobowych na listach.

Wśród osób rzekomo popierających odwołanie władz miasta odnaleziono numery PESEL przypisane do 245 obywateli, którzy zmarli jeszcze przed startem akcji referendalnej.

Szczególnie bulwersujący jest fakt, że na dokumentach widniały dane człowieka zmarłego w 2010 roku, czyli od 16 lat. Co więcej, kontrolerzy wykazali, że w przypadku osób nieżyjących aż 12 razy te same dane wpisano podwójnie, a nazwisko jednego ze zmarłych pojawiło się na listach trzykrotnie.

Takie odkrycia wzbudziły poważne wątpliwości u komisarza wyborczego. Jego zdaniem ogromna liczba tego typu uchybień daje podstawy by sądzić, że zbiórka podpisów mogła być prowadzona z naruszeniem przepisów ustawy o referendum lokalnym.

Teraz organy ścigania będą musiały zbadać, w jaki sposób personalia nieżyjących mieszkańców znalazły się w dokumentacji. Sam fakt wykrycia takich anomalii nie przesądza jeszcze automatycznie o winie konkretnej osoby za złamanie prawa.

Krajowe Biuro Wyborcze odrzuca podpisy. Błędne adresy i numery PESEL

Obecność nazwisk zmarłych obywateli to zaledwie ułamek nieprawidłowości, na jakie natrafili kontrolerzy sprawdzający karty dostarczone przez organizatorów referendum.

W trakcie weryfikacji wyszło na jaw, że aż 2110 podpisów należało do osób, które w ogóle nie posiadają praw wyborczych w Gliwicach. Urzędnicy wychwycili również 729 przypadków, w których ta sama osoba podpisała się na listach więcej niż jeden raz.

Głównym powodem odrzucania głosów poparcia okazały się jednak braki i pomyłki w danych adresowych. Urzędnicy zakwestionowali aż 2850 wpisów ze względu na niepełne lub błędne adresy zamieszkania.

Kolejne uchybienia dotyczyły numerów PESEL, które w 514 przypadkach były nieczytelne, niepełne lub błędne. Dodatkowo w 330 sytuacjach danych podpisanej osoby w ogóle nie odnaleziono w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Na liście pozostałych błędów znalazły się także zamazane i niemożliwe do odczytania nazwiska, brak wszystkich wymaganych prawem rubryk oraz błędnie wpisane daty złożenia podpisu.

Nagromadzenie tak wielu uchybień przesądziło o tym, że złożony wniosek o przeprowadzenie referendum nie spełnił wymogów określonych w ustawie.

Stowarzyszenie GLIWICE2026 idzie do sądu. Robert Dopierała komentuje decyzję KBW

Pomysłodawcy odwołania prezydent miasta nie składają jednak broni i kwestionują ustalenia komisarza wyborczego. Całą akcję koordynowało Stowarzyszenie GLIWICE2026, którym kieruje mecenas Robert Dopierała.

Działacze tej organizacji już na etapie sprawdzania list zgłaszali swoje uwagi do pracy urzędników. Największe zastrzeżenia budził u nich sposób, w jaki kontrolerzy oceniali i odrzucali podpisy zawierające drobne błędy w adresach zamieszkania.

„Zależy nam na pełnym wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, niezależnie od tego, jakie będą wyniki ich sprawdzenia. Komisarz Wyborczy odmówił jednak ponownej weryfikacji, przyjmując stanowisko, że podpisy raz sprawdzone nie powinny być badane ponownie. W rezultacie zakwestionowano 2850 podpisów, odmówiono ich ponownego sprawdzenia, a następnie stwierdzono, że do wymaganej liczby zabrakło 1697 podpisów. Właśnie dlatego sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego” - napisali organizatorzy w wydanym oświadczeniu.

Argumentacja ta nie przekonała jednak komisarza wyborczego. W oficjalnym uzasadnieniu decyzji podkreślono, że reprezentanci stowarzyszenia mieli pełne prawo do obecności przy weryfikacji i mogli na bieżąco patrzeć urzędnikom na ręce.

W obecnym stanie prawnym głosowanie w Gliwicach nie dojdzie do skutku. Złożenie zapowiadanej skargi do sądu administracyjnego sprawi jednak, że batalia o ważność zebranych podpisów pod wnioskiem referendalnym będzie miała swoją kontynuację.

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Referenda na Śląsku pod lupą prokuratury. Podobne problemy w Bytomiu i Chorzowie

Przypadek Gliwic nie jest odosobniony na mapie województwa śląskiego, gdzie kolejna już próba organizacji lokalnego referendum wykoleja się podczas liczenia i sprawdzania podpisów.

W przeszłości niemal identyczne zawiadomienia o nieprawidłowościach na listach poparcia kierowano już do prokuratury po próbach odwołania władz w Chorzowie, Będzinie oraz Bytomiu.

Gliwice są kolejnym samorządem dopisanym do tej listy, choć tutaj szczególną uwagę przykuwa ogromna skala wpisów z danymi zmarłych mieszkańców. Teraz to prokuratorzy będą musieli odpowiedzieć na pytanie, czy w mieście doszło do fałszerstwa i kto za tym stoi.