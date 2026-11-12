Wojciech Klimas nie żyje. Stworzył markę Klimas Wkręt-met znaną na całym świecie

Środowisko polskich przedsiębiorców oraz społeczność regionu częstochowskiego są wstrząśnięte tragicznymi doniesieniami. Jedenastego listopada w wieku 66 lat odszedł Wojciech Klimas, współtwórca i wieloletni szef spółki Klimas Wkręt-met, należącej do ścisłej czołówki krajowych producentów zamocowań budowlanych.

Droga zawodowa zmarłego milionera stanowi doskonałą ilustrację ogromnego sukcesu biznesowego, który narodził się u progu polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej.

Wszystko zaczęło się w 1990 roku, kiedy to wspólnie z małżonką Joanną powołał do życia skromny, rodzinny zakład. Pierwsze kroki stawiali na rynku lokalnym, ale systematyczne inwestycje oraz rozbudowa fabryk pozwoliły im podbić najpierw Polskę, a potem także zagranicę.

Dzisiaj, po upływie ponad trzydziestu lat od startu, potężna firma posiada cztery zintegrowane fabryki, których łączna powierzchnia sięga blisko 80 tysięcy metrów kwadratowych.

Asortyment sygnowany logo Klimas Wkręt-met jest obecnie eksportowany do niemal 70 państw na całym globie. Przedsiębiorstwo ugruntowało swoją pozycję w gronie europejskich liderów w sektorze zamocowań budowlanych.

Kim był Wojciech Klimas? Z rodzinnego zakładu stworzył przemysłowego giganta

Przez dekady swojej aktywności zawodowej Wojciech Klimas z żelazną konsekwencją rozbudowywał firmę, kładąc główny nacisk na wdrażanie innowacji technologicznych, najwyższą jakość wyrobów oraz zdobywanie nowych rynków zbytu poza krajem.

Skromna niegdyś wytwórnia z biegiem lat przeszła ogromną metamorfozę, stając się jednym z najnowocześniejszych technologicznie zakładów produkcyjnych w tej branży w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozmach, z jakim działa spółka, znajduje odzwierciedlenie w twardych liczbach. Z raportów finansowych wynika, że w 2025 roku przychody wygenerowane przez firmę przebiły pułap 743 mln zł.

Zmarły milioner nie skupiał się jednak wyłącznie na pomnażaniu kapitału. Wspólnie z żoną Joanną chętnie dzielił się sukcesem, regularnie wspierając potrzebujących. Ich firma niosła pomoc finansową szkołom, placówkom wychowawczym, ośrodkom dla osób z niepełnosprawnościami, a także klubom sportowym i schroniskom dla zwierząt.

Za swoją filantropię małżeństwo zostało w 2018 roku uhonorowane tytułem ambasadorów Fundacji Oczami Brata. Branża również wielokrotnie przyznawała samemu biznesmenowi prestiżowe nagrody za jego dokonania.

Przedsiębiorca aż cztery razy odbierał statuetkę Kreatora Budownictwa Roku w kategorii Osobowość Branży. Ponadto w 2020 roku przyznano mu miano Polskiego Herkulesa, a w 2022 roku wyróżniono go tytułami Promotora Częstochowskiej Gospodarki i Człowieka Ponad Podziałami.

Sukcesja w Klimas Wkręt-met. Wojciech Klimas przed śmiercią przekazał firmę dzieciom

W obliczu tej tragedii wyjątkowo przejmujący wydaje się fakt, że dosłownie na kilka dni przed zgonem biznesmena sfinalizowano kolejny krok związany z sukcesją. Wojciech i Joanna Klimasowie podjęli wówczas decyzję o oddaniu bieżącego kierowania spółką w ręce swoich dzieci.

Na czele zarządu jako nowy prezes stanął syn Paweł Klimas, a stanowisko wiceprezeski powierzono córce Joannie Klimas. Dotychczasowi właściciele i założyciele planowali nadal wspierać strategiczny rozwój rodzinnego imperium z poziomu rady nadzorczej.

Oddanie władzy w ręce młodszego pokolenia stanowiło realizację wieloletniego planu, który miał zagwarantować stabilność i ciągłość funkcjonowania biznesu.

W tamtym momencie nikt nawet nie zakładał, że zaledwie parę dni po tych zmianach cała rodzina stanie w obliczu tak niewyobrażalnego dramatu.

Klimas Wkręt-met żegna Wojciecha Klimasa. Poruszające oświadczenie firmy

W czwartek, 12 listopada, przedstawiciele spółki Klimas Wkręt-met wydali oficjalny komunikat prasowy, w którym potwierdzili doniesienia o śmierci 66-letniego założyciela przedsiębiorstwa.

Załoga oraz partnerzy biznesowi oddali hołd liderowi, który poświęcił przeszło trzydzieści lat na zbudowanie potęgi firmy i ugruntowanie jej pozycji na światowych rynkach.

„Odszedł wielki człowiek, który ponad 35 lat temu stworzył firmę i przez kolejne dekady konsekwentnie ją rozwijał” – napisano w oświadczeniu.

W treści komunikatu zwrócono uwagę, że fundamentem działań Wojciecha Klimasa zawsze była wiara w ludzi, odpowiedzialność i najwyższą jakość. Pracownicy zapamiętali swojego szefa jako człowieka niezwykle otwartego, skorego do pomocy oraz zwracającego ogromną uwagę na detale.

Nagłe odejście milionera to potężny cios dla jego najbliższych, rodziny oraz całej załogi. Władze spółki uspokajają jednak w komunikacie, że w obliczu tej tragedii pełna ciągłość operacyjna i zarządcza przedsiębiorstwa pozostaje niezagrożona.

„Firma trwa i będzie trwać” – podkreślono w komunikacie.

Reprezentanci spółki deklarują, że będą rozwijać dzieło życia Wojciecha Klimasa w pełnej zgodzie z zasadami, które przyświecały mu podczas budowania rodzinnego imperium. Na końcu opublikowanego dokumentu współpracownicy zamieścili niezwykle wymowną deklarację dotyczącą przyszłości.

„Jego dzieło trwa. Firma działa. I będzie rozwijać się dalej zgodnie z Jego marzeniami”.

Pogrążona w żałobie rodzina oraz bliscy zmarłego biznesmena zaapelowali o uszanowanie ich prawa do prywatności w tym niezwykle bolesnym okresie.

6

Okoliczności śmierci Wojciecha Klimasa. Co wydarzyło się 11 listopada pod Częstochową?

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 11 listopada, na terenie miejscowości Kuźnica Lechowa, położonej w gminie Mykanów w powiecie częstochowskim.

Punktualnie o godzinie 9.04 dyspozytorzy służb ratunkowych odebrali wezwanie do 66-latka z raną postrzałową głowy. Pod wskazany adres natychmiast ruszyły patrole policji oraz karetka pogotowia. Stan rannego był jednak na tyle krytyczny, że ratownicy podjęli decyzję o zadysponowaniu na miejsce śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowanego Wojciecha Klimasa przetransportowano do Częstochowy, gdzie trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Bialskiej.

Lekarze ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przez przeszło dwie godziny toczyli dramatyczną walkę o utrzymanie 66-latka przy życiu. Wszelkie wysiłki personelu medycznego okazały się jednak daremne i biznesmena nie udało się uratować, a placówka oficjalnie potwierdziła jego zgon o godzinie 13.25.

Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że zmarły przedsiębiorca dysponował całkowicie legalnym pozwoleniem na broń. Wiadomo również, że w momencie oddania strzału wewnątrz domu znajdowała się małżonka milionera.

– Mężczyzna posiadał legalne pozwolenie na broń. Na miejscu pracują funkcjonariusze, a częstochowska policja prowadzi obecnie czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu i przyczyn tego zdarzenia – przekazała podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Okoliczności tragedii bada już także prokuratura, która formalnie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Z pierwszych ustaleń organów ścigania wynika, że nic nie wskazuje na to, aby do śmierci biznesmena przyczyniły się osoby trzecie.

Śledczy wciąż pracują jednak nad odtworzeniem szczegółowego przebiegu tego tragicznego zdarzenia.