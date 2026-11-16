Pogrzeb Wojciecha Klimasa. Wiadomo, kiedy odbędzie się ostatnie pożegnanie

Rodzina, bliscy, pracownicy i współpracownicy pożegnają Wojciecha Klimasa, założyciela jednego z największych przedsiębiorstw produkujących zamocowania budowlane w Polsce. Nagła śmierć 66-latka wstrząsnęła środowiskiem biznesowym i mieszkańcami regionu częstochowskiego.

Choć szczegóły pogrzebu Wojciecha Klimasa są już znane, rodzina zmarłego pragnie, aby uroczystość miała kameralny, rodzinny charakter. Z tego względu zdecydowano o nieujawnianiu informacji dotyczących ceremonii pogrzebowej.

Wojciech Klimas pozostawił po sobie przedsiębiorstwo, które przez ponad trzy dekady rozwijał wspólnie z rodziną. Produkty sygnowane marką KLIMAS Wkręt-met trafiają obecnie do niemal 70 krajów świata.

Tragiczna śmierć milionera. Co wydarzyło się 11 listopada?

Okoliczności śmierci Wojciecha Klimasa od początku budzą ogromne poruszenie. Do tragedii doszło w środę, 11 listopada, w miejscowości Kuźnica Lechowa w gminie Mykanów, niedaleko Częstochowy.

Przedsiębiorca doznał rany postrzałowej głowy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, a stan 66-latka wymagał interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowcem przetransportowano go do szpitala w Częstochowie, gdzie lekarze podjęli walkę o jego życie. Niestety, mimo wysiłków personelu medycznego biznesmena nie udało się uratować.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Częstochowie, która 12 listopada wszczęła śledztwo mające wyjaśnić dokładne okoliczności tragedii.

Zaledwie dziewięć dni przed śmiercią podjął ważną decyzję. Firmę przekazał dzieciom

Wyjątkowo przejmujący jest fakt, że kilka dni przed tragedią Wojciech Klimas zakończył ważny etap swojego życia zawodowego.

Na początku listopada przeprowadzono zmiany w zarządzie rodzinnego przedsiębiorstwa. Biznesmen wraz z żoną Joanną przekazał bieżące kierowanie firmą kolejnemu pokoleniu. Prezesem KLIMAS Wkręt-met został ich syn Paweł Klimas, a funkcję wiceprezeski objęła córka Joanna.

Założyciele przedsiębiorstwa przeszli do rady nadzorczej, z której mieli nadal wspierać jego strategiczny rozwój. Dziewięć dni później Wojciech Klimas już nie żył.

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Poruszające pożegnanie założyciela KLIMAS Wkręt-met. Firma wydała komunikat

Po śmierci przedsiębiorcy głos zabrali przedstawiciele spółki, którą stworzył ponad 35 lat temu. W oficjalnym oświadczeniu podkreślili, że Wojciech Klimas nie tylko zbudował potężne przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim stworzył organizację opartą na rodzinnych wartościach, odpowiedzialności i zaufaniu do ludzi.

Współpracownicy wspominają go jako osobę otwartą, życzliwą i gotową do niesienia pomocy. Zwrócili również uwagę na jego niezwykłą dbałość o szczegóły, nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań i konsekwencję w rozwijaniu firmy.

Śmierć założyciela spółki określono jako ogromną stratę dla rodziny, najbliższych oraz całego zespołu.

W komunikacie znalazło się również zapewnienie, że KLIMAS Wkręt-met zachowuje ciągłość działania. Przedsiębiorstwo nadal realizuje zobowiązania wobec klientów, partnerów biznesowych, dostawców i pracowników, a zmiany we władzach spółki nie wpływają na jego bieżące funkcjonowanie.

Firma podkreśliła, że została stworzona z myślą o kolejnych pokoleniach, a dzieło Wojciecha Klimasa będzie kontynuowane zgodnie z wartościami, które przyświecały mu przez ponad trzy dekady.

Na zakończenie przedstawiciele przedsiębiorstwa poprosili o poszanowanie prywatności rodziny i najbliższych zmarłego.