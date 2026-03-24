Rozbicie gangu w Katowicach. Wielomilionowe straty. Wiadomo, czym się zajmowali

Wielka akcja CBŚP w Katowicach. Rozbito gang od nielegalnych e-papierosów

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji oraz katowickiej komendy miejskiej zakończyli działalność zorganizowanej grupy przestępczej. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Jak ustalono, członkowie gangu zajmowali się masowym handlem e-papierosami oraz płynami do nich bez wymaganych znaków akcyzy. Wstępne szacunki wskazują, że ich działalność uszczupliła wpływy do budżetu państwa o kwotę blisko 3 milionów złotych.

Kontrabanda z Chin jako zabawki. Tak działali przemytnicy na Śląsku

Grupa przestępcza działała z rozmachem co najmniej od stycznia 2024 roku, wprowadzając na rynek ogromne ilości nielegalnego towaru. Według śledczych, mogło to być nawet milion sztuk urządzeń do waporyzacji. Produkty sprowadzano z Chin, a w dokumentach celnych fałszywie deklarowano je jako zabawki lub kosmetyki, aby uniknąć kontroli. Sprzedaż odbywała się głównie za pośrednictwem popularnych portali społecznościowych, gdzie członkowie grupy docierali do szerokiego grona klientów.

Zatrzymania w środowisku pseudokibiców. 10 osób z zarzutami

Podczas skoordynowanej akcji przeprowadzonej w Katowicach i Mysłowicach zatrzymano łącznie 10 osób podejrzanych o udział w procederze. Wśród nich znalazły się cztery osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z górnośląskich klubów sportowych. Prokurator przedstawił już zatrzymanym zarzuty, które dotyczą między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Odpowiedzą oni również za liczne przestępstwa karno-skarbowe związane z nielegalnym obrotem wyrobami akcyzowymi.

Gigantyczne zabezpieczenie mienia. Policja przejęła tysiące e-papierosów i gotówkę

W trakcie przeszukań mieszkań i magazynów wykorzystywanych przez grupę, policjanci zabezpieczyli potężny majątek. Funkcjonariusze przejęli ponad 36 tysięcy sztuk nielegalnych e-papierosów, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono także gotówkę w kwocie przekraczającej 245 tysięcy złotych. Ponadto zajęto inne mienie ruchome o wartości szacowanej na prawie 300 tysięcy złotych, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Nielegalne e-papierosy to nie tylko straty dla budżetu. Jakie są zagrożenia?

Śledczy podkreślają, że przestępczość akcyzowa to nie tylko problem finansowy dla państwa, ale także realne zagrożenie dla zdrowia obywateli. Produkty z czarnego rynku nie podlegają żadnym kontrolom jakości, a ich skład chemiczny jest często nieznany i potencjalnie niebezpieczny dla użytkowników. Konsumenci, sięgając po takie e-papierosy, ryzykują zatrucie szkodliwymi substancjami. Co więcej, ogromne zyski z tego procederu często zasilają konta zorganizowanych grup przestępczych i mogą być wykorzystywane do finansowania innej, poważnej przestępczości.