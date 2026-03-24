Ksiądz z Sosnowca skazany za aferę pedofilską

We wtorek, 24 marca punktualnie o 8.30 w Sosnowcu zapadło długo wyczekiwane rozstrzygnięcie. Wymiar sprawiedliwości uznał duchownego za winnego popełnienia przestępstw na trzech dziewczynkach w wieku poniżej 15 lat, wymierzając mu ostatecznie karę 2,5 roku pozbawienia wolności. Zapadły wyrok ogłoszono bez udziału samego oskarżonego kapłana.

Całe postępowanie od pierwszego dnia budziło potężne poruszenie w opinii publicznej. Proces przeciwko duchownemu rozpoczął się w listopadzie 2025 roku i toczył się przy drzwiach zamkniętych, by w pełni chronić dobro skrzywdzonych dzieci oraz z uwagi na drastyczny charakter oskarżeń. Ryszard G. stanowi kolejną osobę w strukturach diecezji sosnowieckiej, która odpowiada przed sądem za czyny wymierzone w małoletnich.

Szczegóły całego procederu okazały się wyjątkowo mroczne. Aresztowanie kapłana miało miejsce w kwietniu 2025 roku na skutek zawiadomienia ze strony pełnomocnika kurii, powołanego do ochrony młodzieży. Początkowo prokuratura przedstawiła mu dwa zarzuty, obejmujące działania na tle seksualnym z wykorzystaniem siły oraz próbę wymuszenia konkretnych zachowań. W toku działań śledczy natrafili na nowe dowody i sformułowali trzeci zarzut, dotyczący innej nieletniej ofiary.

Wykorzystał nieletnie podczas zagranicznego wyjazdu

Wszystkie zabronione czyny, o które obwiniono Ryszarda G., miały miejsce w czerwcu 2024 roku. Prokuratura dowiodła bezspornie, że dwie z ofiar nie miały jeszcze ukończonych 15 lat. Z informacji przekazywanych w mediach wynika, że do zdarzeń dochodziło w trakcie wycieczki zagranicznej, którą organizował sam oskarżony. Kapłan składał wyjaśnienia, ale przez cały czas kategorycznie nie przyznawał się do winy.

Śledczy skierowali akt oskarżenia przed oblicze sądu we wrześniu 2025 roku. Zebrany materiał dowodowy był niezwykle obszerny i zawierał między innymi relacje świadków, specjalistyczne opinie biegłych oraz zabezpieczoną dokumentację z nośnikami cyfrowymi. Czynności przeszukania przeprowadzono zarówno w samej kurii diecezjalnej, jak i w prywatnym mieszkaniu oskarżonego kapłana.

Najcięższy z postawionych zarzutów mógł skutkować w skrajnym przypadku nawet karą dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd zadecydował jednak o znacznie niższym wymiarze kary, skazując ostatecznie mężczyznę na 2,5 roku więzienia. Oskarżony przebywał w areszcie od momentu zatrzymania, a śledczy od razu zabezpieczyli jego majątek wyceniany na około 75 tysięcy złotych z myślą o przyszłych karach i ewentualnych roszczeniach finansowych.

Sosnowiecka kuria natychmiast po zatrzymaniu zawiesiła Ryszarda G. w pełnieniu dotychczasowych obowiązków. Otrzymał on zakaz jakichkolwiek publicznych wystąpień duszpasterskich oraz nakazano mu przebywanie w ściśle wskazanym miejscu. Równocześnie zainicjowano kościelną procedurę wyjaśniającą, a zebrane dotąd dokumenty przekazano bezpośrednio do Watykanu, gdzie ostatecznie zapadną wiążące decyzje o jego statusie w Kościele katolickim.

Ksiądz Ryszard G. podczas listopadowej rozprawy:

6

Afera pedofilska w Sosnowcu to znacznie szersze zjawisko

Kwestia osądzenia Ryszarda G. to zaledwie jeden wycinek znacznie szerszego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Sosnowcu. W toku tych samych prokuratorskich czynności podobne oskarżenia usłyszało również kilku innych kapłanów z miejscowej diecezji. Dwóch spośród nich odpowiada przed wymiarem sprawiedliwości za wielokrotne przestępstwa seksualne wobec dzieci, a ich procesy nie zostały jeszcze zakończone.

Bulwersujące śledztwo w strukturach diecezji sosnowieckiej rozpoczęło się w 2023 roku i jest bezpośrednio powiązane z inną szokującą sprawą – morderstwem młodego diakona. Od tamtego czasu prokuratura systematycznie odsłania nowe, kompromitujące fakty, a powołana w tym celu komisja szczegółowo analizuje faktyczną skalę nadużyć. Z jej dotychczasowych ustaleń wynika przerażający fakt, że liczba poszkodowanych dzieci może wynosić przynajmniej pięćdziesiąt osób.