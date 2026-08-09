Rolnik z Ostropy usłyszał zarzuty za zaoranie asfaltu. Jest wniosek o areszt

Rolnik zniszczył asfalt pługiem

Do zdarzenia doszło w piątek po południu, gdy 60-letni mężczyzna wjechał ciągnikiem marki Ursus na ulicę Rybacką. Rolnik z Ostropy zniszczył około 200 metrów świeżego asfaltu za pomocą pługa. Jak tłumaczył podczas zdarzenia, był przekonany, że to jego teren, a prowadzone prace uważał za bezprawne. Funkcjonariusze zatrzymali go jeszcze w trakcie orania drogi. Sytuację uwieczniono na wideo, które szybko zdobyło popularność w internecie.

Zarzuty dla rolnika za zniszczenie asfaltu

Jak przekazał prokurator Miłosz Żymełka z gliwickiej prokuratury, sprawca usłyszał już zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Za to przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami śledczy postanowili zawnioskować o areszt tymczasowy na okres trzech miesięcy. Prokuratura uzasadnia to wysoką wyceną szkód oraz perspektywą wymierzenia surowej kary.

Rolnik groził ponownym zniszczeniem ulicy Rybackiej

Podczas interwencji mężczyzna upierał się przy swoim, twierdząc, że droga jest jego własnością. Zapowiedział również, że gdy tylko mundurowi odjadą, dokończy dzieła zniszczenia na asfalcie. Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość rolnika - wynik badania był negatywny. Maszyna rolnicza została zabezpieczona na parkingu policyjnym, gdyż okazało się, że pojazd nie posiadał ważnej polisy OC.

Poważne uszkodzenia drogi

Przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich wyliczyli, że koszt naprawy zniszczonego odcinka może wynieść blisko 400 tysięcy złotych. Orka uszkodziła nie tylko wierzchnią warstwę asfaltu, ale także podbudowę ulicy. Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic, zaznaczyła, że nie jest to pierwszy wybryk 60-latka polegający na niszczeniu publicznego majątku.

Spór o własność ulicy Rybackiej w Ostropie

Zarząd Dróg Miejskich stanowczo odrzucił roszczenia rolnika. Urzędnicy wydali komunikat, w którym jednoznacznie stwierdzono, że ulica Rybacka jest w pełni własnością miasta. Dokumentacja, w tym zapisy w księgach wieczystych oraz pomiary dokonane przez geodetę na miejscu zdarzenia, jednoznacznie potwierdzają prawa gminy do tego terenu.

Remont w Ostropie zakończony zniszczeniami

Ostropa to dzielnica Gliwic, która włączono do miasta w 1975 roku, choć wciąż zachowuje swój wiejski charakter. Mieszkańcy od dłuższego czasu czekali na odnowienie ulicy Rybackiej, dlatego bezmyślne działanie rolnika wywołało w lokalnej społeczności duże oburzenie i dyskusję o karze, jaka spotka sprawcę tego aktu wandalizmu.

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