Przedłuż wakacje już dziś – Katowice zapraszają na swoje urodziny!

Strefa Kultury - to tam odbędą się główne wydarzenia urodzinowe, a więc koncerty „Kocham Katowice”.

Urodziny Katowic są przede wszystkim świętem mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. Chcemy, aby każdy – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie i mógł wspólnie z nami świętować w atmosferze radości, muzyki i dobrej zabawy. Stąd koncert „Kocham Katowice” wypełniony jest znanymi nazwiskami. Na scenie pojawią się między innymi Bass Astral, Grubson, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz i SISTARS. Już dziś zapraszam do katowickiej Strefy Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wspólnie świętujmy 161 urodziny Katowic! – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Po sukcesie zeszłorocznych obchodów 160-lecia Katowic także w tym roku scena plenerowa będzie rozbrzmiewać muzyką aż przez dwa dni - w piątek 11 września i sobotę 12 września. Dzięki temu program będzie bogatszy i jeszcze bardziej różnorodny. Swoich ulubieńców znajdzie tam kilka pokoleń, bo na jednej scenie spotkają się wschodzące, jak i uznane gwiazdy hip-hopu, znani twórcy muzyki elektronicznej oraz legendy polskiej piosenki.

Autor: Katowice/ Materiały prasowe

Całość rozpocznie drugi w historii happening muzyczny z zespołem Dżem. Rok temu po raz pierwszy ponad stu gitarzystów dołączyło do legendarnego śląskiego zespołu wykonując razem riffy z „Wehikułu czasu”. Tym razem wraz z Dżemem będzie można zagrać inny przebój - „Naiwne pytania”.

Poza tym piątek będzie zdecydowanie bardziej taneczny, co zagwarantują kolejni artyści.

BRK to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny hip-hopowej - producent, DJ i artysta, którego muzyczna działalność od lat łączy najwyższą jakość produkcji z ogromnym wyczuciem różnych gatunków i brzmień. Jego obecność na Kocham Katowice 2026 ma również szczególny wymiar regionalny - jako artysta związany ze Śląskiem doskonale wpisuje się w ideę festiwalu celebrującego miasto.

Bardzo dziękuję miastu Katowice za zaproszenie do udziału w urodzinach miasta, bo to wspaniałe, duże wydarzenie. Szykuje się bardzo fajny line up, za który należą się wyrazy szacunku, w piątek będziemy grali razem z Grubsonem i Vito Bambino, więc już nie mogę się doczekać, kiedy odpalimy wrotki tutaj na scenie – mówi Bartosz Kochanek, a więc popularny BRK.

Bass Astral wniesie do programu zupełnie inną muzyczną energię - połączenie nowoczesnej elektroniki, klubowego brzmienia i koncertowej ekspresji. Jego występy wykraczają poza klasyczną formułę koncertu, tworząc intensywne, pulsujące energią widowisko, które równie dobrze odnajduje się na klubowych scenach, jak i podczas dużych festiwali. W swoim programie złoży hołd muzycznym tradycjom Katowic i Górnego Śląska.

Koncert rozpocznę od elektronicznej wersji „Wehikułu czasu” zespołu Dżem, później oddam hołd urodzonemu w Katowicach Krzysztofowi Krawczykowi, by koncert domknąć muzyczną klamrą w nowej wersji popularnego śląskiego szlagiera „Gołymbiorze” – zapowiedział Bass Astral – Jakub Tracz.

Piątek będzie też dniem wielkich powrotów na scenę „Kocham Katowice”. Po trzech latach stanie na niej Grubson, wnosząc tam ponownie ogromną energię, którą wyzwala jego świetny kontakt z publicznością.

Jeszcze dłużej nie gościł na scenie Vito Bambino, który będzie headlinerem pierwszego dnia festiwalu. Jego koncert w piątek będzie jedyną od trzech lat okazją, by zobaczyć artystę na żywo podczas bezpłatnego wydarzenia.

Sobota zapowiada się równie energetycznie, choć więcej będzie w niej nastrojowych momentów. Na początku scenę opanuje Łąki Łan - eksplozja energii, koloru i muzycznego szaleństwa, które od lat są znakiem rozpoznawczym zespołu.

Tuż po nich Kasia Sienkiewicz zaprezentuje bardziej osobiste i autorskie oblicze swojej muzycznej działalności, wnosząc do programu drugiego dnia festiwalu przestrzeń na melodie, emocje i wrażliwość.

Wydarzeniem soboty będzie koncert SISTARS – zespołu, którego powrót na scenę jest jednym z najgłośniejszych wydarzeń na polskiej scenie muzycznej. 12 września w Katowicach formacja zagra swój pierwszy od ponad 10 lat, a zarazem jedyny w 2026 roku otwarty koncert plenerowy, dając publiczności niezwykle rzadką możliwość usłyszenia na żywo utworów, które na początku XXI wieku wyznaczały nowe kierunki w polskim soulu, R&B i hip-hopie.

Finał będzie należeć do młodych, których z pewnością nie zabraknie na koncercie Fukaja. Artysta w krótkim czasie zbudował niezwykle silną pozycję wśród młodej publiczności, łącząc współczesny hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami i nowoczesną produkcją, dzięki czemu jego utwory osiągają wielomilionowe zasięgi.

Na Urodzinach Katowic jako suport wystąpi także katowicki zespół Sami, który z sukcesami reprezentuje Śląsk na polskiej scenie muzyki popularnej. Pomiędzy gwiazdami wystąpią też Viverny - debiutanki, który oczarowały jury tegorocznego konkursu KatoGwiazdy dla szkolnych zespołów z Katowic.

Artystycznym zwieńczeniem obchodów w niedzielę 13 września będzie kameralny koncert zespołu braci Piotra i Pawła Steczków, którzy jako duet Stechek zaproponują nam muzyczną opowieść o sobie, o kobietach, o uczuciu, pasji i pięknie otaczającego świata, a to wszystko w niekonwencjonalnych wnętrzach Muzeum Śląskiego.

Kocham Katowice to niezmiennie wydarzenie dla całych rodzin. W tym roku będą na nich czekać rozbudowana Strefa Dziecka z licznymi atrakcjami dla najmłodszych (dmuchańce, zabawy z animatorami i gry plenerowe) oraz starszych. Atrakcyjnie zapowiada się również przygotowana przez partnera Urodzin Miasta Strefa Gamingowa PKO Banku Polskiego.