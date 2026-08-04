Kiedy Perseidy 2026 będą najbardziej widoczne? Najlepszy czas na obserwacje

Słynne Perseidy to zjawiskowy rój meteorów, który regularnie latem ozdabia nasze niebo, gdy Ziemia przecina kosmiczny ślad komety Swift-Tuttle. W 2026 roku te obiekty będą aktywne od połowy lipca aż do końca sierpnia, a szczyt tego niesamowitego zjawiska zaplanowano na noc z 12 na 13 sierpnia.

Przy idealnej pogodzie można liczyć na widok od 60 do nawet 100 meteorów przelatujących w ciągu zaledwie jednej godziny. Najdogodniejszy moment na patrzenie w gwiazdy startuje tuż po godzinie 22, jednak najbardziej oszałamiający pokaz ma miejsce zazwyczaj między północą a wczesnym rankiem.

Aby podziwiać ten deszcz meteorów, nie musimy używać specjalistycznego sprzętu, takiego jak lornetka czy teleskop. Wystarczy otwarte niebo, kawałek koca i zapas cierpliwości podczas wpatrywania się w mrok. Przydadzą się także ciepłe ubrania oraz gorący napój, a kluczem do sukcesu jest odłożenie smartfona, co pozwoli oczom szybko zaadaptować się do ciemności.

Gdzie podziwiać niebo w Śląskiem? Najlepsze miejsca z dala od zgiełku

Zanieczyszczenie świetlne to największa przeszkoda w podziwianiu "spadających gwiazd". Żeby zagwarantować sobie najlepszy widok, trzeba opuścić gęsto zaludnione tereny. W województwie śląskim znajdziemy mnóstwo zakątków, gdzie niebo prezentuje się równie wspaniale, co w wysokich górach.

Doskonałymi punktami obserwacyjnymi są szczyty w Beskidach, szerokie polany, pobliża jezior i zalewów oraz urokliwa Jura Krakowsko-Częstochowska.

W tych malowniczych miejscach można zaobserwować nie tylko przemykające Perseidy, ale także zjawiskową Drogę Mleczną, liczne gwiazdozbiory oraz planety. Zanim wyruszymy na łowy, warto dokładnie śledzić przewidywania synoptyków dotyczące zachmurzenia. Dobrą praktyką jest przyjazd jeszcze za dnia, by bez pośpiechu zaparkować i zająć optymalne miejsce do nocnego seansu.

Najlepsze punkty obserwacyjne znajdziecie w galerii.