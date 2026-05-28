JSW oferuje jednorazowe odprawy dla górników. Duża suma za opuszczenie pracy

Program odpraw w JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa uruchomiła program jednorazowych odpraw pieniężnych, dzięki któremu górnicy mogą odejść z pracy, otrzymując 170 tys. zł.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami program został wdrożony i już dzisiaj 526 osób skorzystało z pakietu dobrowolnych odejść. To pierwszy etap procesu. W sumie z jednorazowych odpraw może skorzystać 1156 pracowników – przekazała w czwartek JSW. Program ten jest częścią większej strategii transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, planowanej na lata 2026-2031. Oprócz odpraw obejmuje on także urlopy górnicze i dla pracowników przeróbki. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa.

Kto może skorzystać z odpraw?

Z programu mogą skorzystać wszyscy pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy przepracowali co najmniej trzy lata i którym do emerytury pozostał przynajmniej rok. Objęcie pracowników JSW instrumentami osłonowymi umożliwiło przyjęcie przez rząd „Programu wsparcia sektora górnictwa węgla kamiennego koksującego”. Całkowity koszt programów osłonowych dla całego sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce szacowany jest na około 2 miliardy złotych w bieżącym roku. Program ma na celu wsparcie transformacji i restrukturyzacji w branży górniczej, co jest niezbędne w obliczu zmieniających się realiów gospodarczych.

Dlaczego JSW wprowadza zmiany?

Jastrzębska Spółka Węglowa, będąca największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej, prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, zmaga się z problemami finansowymi. Jesienią 2025 roku firma informowała o możliwej utracie płynności finansowej na początku 2026 roku. W odpowiedzi na te wyzwania, Jastrzębska Spółka Węglowa wdrożyła plan restrukturyzacji, który obejmuje redukcję kosztów oraz uproszczenie struktury grupy kapitałowej. W I kw. 2026 r. grupa JSW odnotowała 615,9 mln zł straty. W lutym bieżącego roku spółka zawarła porozumienie z organizacjami związkowymi w sprawie zawieszenia wypłaty niektórych świadczeń, co ma przynieść oszczędności w wysokości około 1,2 miliarda złotych w latach 2026-2027. Te działania mają na celu poprawę sytuacji finansowej spółki i przygotowanie jej na przyszłe wyzwania.

Źródło PAP.