Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Gliwicach

Ogólny stan powietrza jest dziś dobry, a stężenia pyłów zawieszonych utrzymują się na wyjątkowo niskim poziomie. Dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się tuż przy ziemi, dzięki czemu jakość otaczającego nas powietrza sprzyja wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu.

To doskonały moment na zimowy spacer, aktywność fizyczną w parku czy przewietrzenie mieszkań. Choć temperatura spada w okolice zera stopni, czyste powietrze przynosi pełen komfort oddychania wszystkim mieszkańcom Gliwic.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dokładnie ocenić dzisiejsze odczyty, warto zestawić je z oficjalnymi wskaźnikami bezpieczeństwa. Dla pyłu PM10 (drobnych cząsteczek brudu unoszących się w powietrzu) dobowa norma dopuszczalna wynosi 50 µg/m³. W przypadku jeszcze drobniejszego pyłu PM2.5 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przyjmuje roczny poziom dopuszczalny równy 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by jego średnia wartość dobowa nie przekraczała 15 µg/m³.

Oto szczegółowe dane ze gliwickiej stacji pomiarowej:

Gliwice, ul. Mewy – pomiar z godziny 06:00 wykazał stężenie pyłu PM10 na poziomie 8.6 µg/m³, co stanowi zaledwie około 17% dobowej normy GIOŚ. Na stacji mierzono bezpośrednio pył PM10, natomiast sam wskaźnik jakości dla pyłu PM2.5 określono jako bardzo dobry.

Dzisiejsze pomiary jednoznacznie potwierdzają, że stężenia zanieczyszczeń mieszczą się znacznie poniżej jakichkolwiek wartości ostrzegawczych.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to zjawisko przypominające toksyczną mgłę, która powstaje ze zmieszania wilgotnego powietrza z dymem z kominów oraz spalinami samochodowymi. W chłodne dni dym z domowych pieców może opadać i tworzyć warstwę brudnego powietrza tuż przy ziemi. Dlatego warto stosować złotą zasadę mieszkańca: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na długi spacer lub trening, szczególnie gdy opiekujesz się dziećmi bądź osobami starszymi.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie