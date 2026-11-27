Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Częstochowie

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich mieszkańców – ogólna jakość powietrza w Częstochowie jest dziś bardzo dobra oraz dobra. Pomiary ze stacji monitoringowych pokazują, że w atmosferze nie gromadzą się groźne pyły ze spalania w domowych piecach czy rurach wydechowych samochodów. Chłodny powiew wiatru działa jak naturalny wentylator, który na bieżąco rozgania zanieczyszczenia i nie pozwala im utworzyć nad miastem gęstej, szkodliwej chmury.

Dzięki tak pomyślnym warunkom to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu. Dzieci, osoby starsze oraz miłośnicy spacerów czy biegania mogą bez obaw spędzać czas na zewnątrz. Warto wykorzystać ten dzień także na dokładne przewietrzenie mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć dane ze stacji pomiarowych, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) ustalił dobową normę dopuszczalną dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. W przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 polska norma roczna wynosi 20 µg/m³, z kolei Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe odczyty zarejestrowane dzisiaj na częstochowskich stacjach:

Stacja Częstochowa, Al. AK/Jana Pawła II (pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 23.4 µg/m³ (indeks: Dobry), co stanowi niespełna 47% dobowej normy GIOŚ. Stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło 17.6 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), co przy odniesieniu do zalecanego poziomu WHO wskazuje na bezpieczne warunki.

(pomiar z godziny 08:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 23.4 µg/m³ (indeks: Dobry), co stanowi niespełna 47% dobowej normy GIOŚ. Stężenie pyłu PM2.5 osiągnęło 17.6 µg/m³ (indeks: Bardzo dobry), co przy odniesieniu do zalecanego poziomu WHO wskazuje na bezpieczne warunki. Stacja Częstochowa, ul. Baczyńskiego (pomiar z godziny 07:00): stężenie pyłu PM10 wyniosło 9.5 µg/m³ (indeks: Dobry), co odpowiada zaledwie 19% dobowej normy bezpieczeństwa. Na tym stanowisku mierzono tylko pył PM10.

Dzisiejsze wyniki na obu stacjach jednoznacznie potwierdzają, że stężenia pyłów zawieszonych utrzymują się na niskim poziomie i mieszczą się w normach.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza oraz spalin samochodowych i dymu wydobywającego się z domowych pieców. Gdy brakuje wiatru, te drobne cząsteczki brudu wiszą tuż nad ziemią i wnikają prosto do naszych płuc. Złotą zasadą każdego mieszkańca powinno być nawykowe sprawdzanie wskaźników jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie