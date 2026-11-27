Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Katowicach

Zgodnie z najnowszymi pomiarami ze stacji monitoringu stan powietrza jest dziś dobry w całym mieście. Zimowa aura, która przyniosła na Śląsk opady śniegu oraz ujemną temperaturę sięgającą minus jednego stopnia Celsjusza, sprzyja utrzymaniu bardzo niskich stężeń zanieczyszczeń. Umiarkowany wiatr skutecznie rozprasza spalinowe zanieczyszczenia oraz dym z domowych pieców i kominów, dzięki czemu brudne cząsteczki nie gromadzą się tuż nad ziemią. Na stacji przy ulicy Kossutha ogólny indeks jakości powietrza oceniono jako dobry, a parametry poszczególnych pyłów uzyskały najwyższą możliwą ocenę. Podobną, bezpieczną sytuację odnotowano w rejonie ulicy Dudy-Gracza. Dzisiejsza pogoda tworzy doskonałe warunki do wietrzenia mieszkań oraz spacerów na świeżym powietrzu, choć ze względu na chłód warto pamiętać o ciepłej odzieży.

Jak odczytywać dzisiejsze (27.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć dane z punktów pomiarowych, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ustalił dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 na poziomie 50 µg/m³. W przypadku drobszego pyłu PM2.5 polska norma podaje limit roczny wynoszący 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby średnie dobowe stężenie tego zanieczyszczenia nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowe wyniki pomiarów zarejestrowane o godzinie 08:00 na katowickich stacjach:

Katowice, ul. Kossutha (pomiar z godziny 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza wynosi Dobry . Stężenie pyłu PM10 wyniosło 21.4 µg/m³ (wskaźnik: Bardzo dobry), co stanowi zaledwie 43% dobowej normy GIOŚ. Stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 16.7 µg/m³ (wskaźnik: Bardzo dobry).

(pomiar z godziny 08:00) – ogólny indeks jakości powietrza wynosi . Stężenie pyłu PM10 wyniosło (wskaźnik: Bardzo dobry), co stanowi zaledwie 43% dobowej normy GIOŚ. Stężenie pyłu PM2.5 wyniosło (wskaźnik: Bardzo dobry). Katowice, ul. Dudy-Gracza (pomiar z godziny 08:00) – stężenie pyłu PM10 ukształtowało się na poziomie 29.2 µg/m³, osiągając niespełna 59% dopuszczalnego limitu dobowego. Poziom pyłu PM2.5 wyniósł 21.5 µg/m³.

Wszystkie zarejestrowane wartości pyłów PM10 i PM2.5 utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co pozwala mieszkańcom na pełną swobodę aktywności na zewnątrz.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła powstająca z połączenia zanieczyszczeń powietrza oraz określonych warunków pogodowych. Tworzy się głównie wtedy, gdy dym z domowych pieców, kominów i rur wydechowych miesza się z wilgotnym powietrzem przy słabym wietrze. Szkodliwe cząsteczki osiadają wówczas nisko nad ziemią i wnikają do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie