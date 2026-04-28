Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu. Uroczystości pokaże telewizja

Władze Sosnowca zakończyły już przygotowania do ostatniego pożegnania Łukasza Litewki. Ten ceniony poseł oraz działacz społeczny, słynący w całej Polsce z niesienia pomocy najsłabszym, spocznie na cmentarzu w środę, 29 kwietnia. Wiadomo już, że nadchodzące wydarzenie będzie miało oficjalny charakter państwowy i zostanie wyemitowane na antenie Telewizji Polskiej, co wprost podkreśla ogromne znaczenie jego życiowych dokonań.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem ceremonia wystartuje dokładnie o godzinie 13:30 w budynku kościoła pw. św. Joachima, zlokalizowanym przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 46. Liturgii pogrzebowej będzie osobiście przewodniczył Artur Ważny, pełniący funkcję biskupa sosnowieckiego. Na zewnątrz obiektu zaplanowano instalację dużego telebimu ułatwiającego śledzenie mszy świętej.

Kiedy nabożeństwo dobiegnie końca, uformowany kondukt wyruszy w stronę Cmentarza Parafialnego usytuowanego przy ulicy Zuzanny. To właśnie na tej nekropolii zaplanowano pochówek Łukasza Litewki, którego ciało zostanie ostatecznie złożone w zupełnie nowej kwaterze przylegającej do jednej z głównych ścieżek cmentarnych.

Zgodnie z wolą rodziny uroczystości na cmentarzu i w kościele odbędą się bez udziału mediów. Zwracamy się z prośbą o uszanowanie tej decyzji - czytamy w jednym z postów udostępnionych na stronie fundacji Łukasza Litewki.

Dokładna lokalizacja spoczynku posła Łukasza Litewki została już wyznaczona w kwaterze cmentarnej.

11

Zamknięte ulice w Sosnowcu. Ważne informacje przed pogrzebem Łukasza Litewki

W dniu pochówku zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego muszą przygotować się na bardzo duże komplikacje komunikacyjne w mieście. W godzinach od 9:00 do 17:00 służby zablokują przejazd przez najważniejsze arterie znajdujące się w pobliżu miejsca ceremonii, a czasowa zmiana organizacji ruchu obejmie szereg lokalnych traktów komunikacyjnych w mieście:

ulicę Popiełuszki,

ulicę Dworską na odcinku prowadzącym do wjazdu w ulicę Szpitalną,

ulicę Zuzanny na fragmencie od przecięcia z ulicą Jędryczki w stronę ulicy Popiełuszki,

wjazd z drogi krajowej nr 94 bezpośrednio w ulicę Zuzanny,

zjazd ze wspomnianej trasy DK 94 w kierunku ulicy 3 Maja.

Kierowcy planujący osobiste wzięcie udziału w ceremonii pogrzebowej otrzymali specjalne wytyczne dotyczące pozostawienia swoich aut. Organizatorzy gorąco apelują o kierowanie się wyłącznie na wyznaczone do tego celu place postojowe, zlokalizowane między innymi w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu ArcelorMittal Park oraz na terenach przy ulicy 3 Maja w rejonie Górki Środulskiej.

Symboliczny grób Łukasza Litewki. Obok spoczywa znany lekarz

Wybór kwatery dla zmarłego posła niesie za sobą niezwykle głębokie przesłanie. Jak ustalili dziennikarze "Super Expressu", w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się mogiła Aleksandra Widery, lokalnego medyka i społecznika zaangażowanego we wspieranie najbardziej ubogich mieszkańców. Jego poruszająca biografia posłużyła niegdyś Stefanowi Żeromskiemu jako pierwowzór postaci w słynnej powieści „Ludzie bezdomni”. To niezwykłe sąsiedztwo w symboliczny sposób akcentuje życiowe priorytety, jakim w swojej działalności oddawał się zmarły polityk.

Należy przypomnieć, że doktor Widera odszedł przedwcześnie, dożywając zaledwie 35 lat. Mężczyzna poświęcił całą swoją karierę zawodową ratowaniu zdrowia najbiedniejszych warstw robotniczych, które funkcjonowały w koszmarnych warunkach bez jakiegokolwiek dostępu do podstawowej opieki lekarskiej. Obie te znakomite postaci wprost łączy wyjątkowa wrażliwość na krzywdę ludzką oraz pełne, bezinteresowne poświęcenie na rzecz ratowania najbardziej poszkodowanych przez los.

W tym kontekście szczególnego i wręcz proroczego wymiaru nabiera również jedna z ostatnich aktywności internetowych zmarłego. W swoim wpisie Łukasz Litewka odniósł się z szacunkiem do pracy medyka pomagającego wraz ze swoimi współpracownikami osobom w kryzysie bezdomności. Ten drobny szczegół w bardzo poruszający sposób spina klamrą jego własną misję z codzienną pracą lokalnych bohaterów ratujących słabszych.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Odejście posła wstrząsnęło Polakami

Niespodziewana utrata tak potężnie zaangażowanego człowieka okazała się niezwykle bolesnym ciosem dla jego współpracowników i wielu sympatyków. Jeszcze kilkanaście dni temu polityk prężnie realizował swoje parlamentarne i społeczne obowiązki, regularnie inicjując kolejne zbiórki charytatywne oraz nagłaśniając dramatyczne historie poszkodowanych obywateli.

Tragiczna wiadomość o zgonie błyskawicznie wywołała ogromne poruszenie w przestrzeni publicznej, pozostawiając w poczuciu straszliwej pustki setki osób korzystających wcześniej z jego pomocy.