Ulewa zalała Racibórz. Ogromna liczba interwencji strażaków

Gwałtowne burze, którym towarzyszyły ulewne deszcze, przeszły w środę przez teren województwa śląskiego, powodując znaczne utrudnienia. Szczególnie trudna sytuacja wystąpiła w powiecie raciborskim, gdzie silne opady doprowadziły do powstania wielu rozlewisk na ulicach i podtopień posesji. Skutkiem tego były spore komplikacje w komunikacji. Zgodnie z informacjami od straży pożarnej, przyjęto już ponad 130 wezwań do interwencji, a telefony alarmowe nadal dzwonią.

Do likwidacji skutków nawałnicy włączono niemalże wszystkie dostępne zastępy strażackie z powiatu raciborskiego. Sytuacja jednak była na tyle poważna, że lokalne siły okazały się niewystarczające do opanowania żywiołu. Konieczne było wezwanie wsparcia z innych części Śląska.

– Do działań w powiecie raciborskim zadysponowano dodatkowe siły Państwowej Straży Pożarnej z Gliwic, Cieszyna, Bielska-Białej i Katowic – przekazała Aneta Gołębiowska, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach.

Zalana droga krajowa. Paraliż w ruchu drogowym

Z najpoważniejszymi problemami musieli mierzyć się mieszkańcy Raciborza. Silne opady deszczu sprawiły, że zalaniu uległ fragment drogi krajowej numer 45, co skutkowało jej całkowitym zamknięciem na pewien czas.

Funkcjonariusze policji musieli ręcznie kierować pojazdy na objazdy. Skomplikowana sytuacja drogowa dotyczyła jednak nie tylko drogi krajowej, ale również mniejszych tras w powiecie. Strażacy bez przerwy usuwali złamane gałęzie drzew, odprowadzali wodę z piwnic i udrażniali zablokowane przepusty.

Ulewa dała się również we znaki mieszkańcom Tychów, gdzie woda zalewała fragmenty ulic. To nie jedyne problemy, z jakimi w środę musiały radzić sobie służby ratunkowe. Wymagana była także pilna ewakuacja uczestników obozu harcerskiego zlokalizowanego w Kuźni Raciborskiej.

Z uwagi na niebezpieczeństwo związane z prognozowanym silnym wiatrem i obfitymi opadami, ponad setka obozowiczów została szybko przetransportowana w bezpieczne miejsce, gdzie zorganizowano dla nich tymczasowe schronienie.

10

Alerty RCB i ostrzeżenia IMGW dla mieszkańców Śląska

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla obszaru województwa śląskiego alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed gwałtownymi zjawiskami burzowymi. W komunikatach zapowiadano, że spadnie od 35 do nawet 55 milimetrów deszczu, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 65 kilometrów na godzinę. Miejscami przewidywano też opady gradu.

W związku z tymi niepokojącymi prognozami, telefony komórkowe mieszkańców wielu śląskich powiatów i miast odebrały wiadomości tekstowe z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Znalazły się w nich ostrzeżenia przed silnymi burzami i potencjalnymi problemami z prądem. Zalecono także pozostanie w domach i unikanie przebywania na otwartej przestrzeni.

Przedstawiciele służb ratowniczych niezmiennie apelują, aby w trakcie silnych ulew absolutnie omijać zalane arterie komunikacyjne i powstrzymać się od prób pokonania samochodem miejsc, w których nie widać dna i nie da się ocenić głębokości wody. Kierujący pojazdami są proszeni o zachowanie najwyższej uwagi na drodze, ponieważ woda na ulicach może wezbrać niezwykle szybko.