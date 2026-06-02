Groził nożem personelowi medycznemu. Senior został zatrzymany

Nocna interwencja policji w jednym ze szpitali na terenie powiatu raciborskiego zakończyła się zatrzymaniem 71-letniego mężczyzny. Jak informują funkcjonariusze, pacjent placówki miał grozić nożem personelowi medycznemu. Po zatrzymaniu usłyszał zarzuty, a prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.

Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po północy. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który poruszał się po terenie szpitala z nożem i miał kierować groźby pod adresem pracowników medycznych.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol prewencji. Po przybyciu do placówki mundurowi zauważyli mężczyznę przemieszczającego się po jednym z korytarzy z nożem w dłoni. Policjanci podjęli szybką interwencję, obezwładnili go i zatrzymali, eliminując zagrożenie dla personelu oraz innych osób przebywających w budynku.

Agresywny senior był pacjentem szpitala

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany był pacjentem szpitala. Według policyjnych ustaleń mężczyzna miał zareagować agresją po tym, jak personel zwrócił mu uwagę na niewłaściwe zachowanie. W pewnym momencie wyjął nóż i zaczął grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym nocny dyżur.

Po zatrzymaniu 71-latek trafił do policyjnego aresztu. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu kierowania gróźb wobec personelu medycznego. O dalszych środkach wobec mężczyzny zdecydował prokurator, który zastosował dozór policyjny.

Policjanci przypominają, że wszelkie przejawy agresji wobec pracowników ochrony zdrowia są traktowane bardzo poważnie. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni podczas wykonywania swoich obowiązków podlegają szczególnej ochronie prawnej, a osoby dopuszczające się gróźb lub ataków wobec nich muszą liczyć się z konsekwencjami karnymi.