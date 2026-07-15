W Bytomiu doszło do rozboju na 85-letnim mężczyźnie, a podejrzany został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Jak wynika z informacji opublikowanych przez slaska.policja.gov.pl, sprawa dotyczy seniora wracającego z kościoła i ma już swój dalszy ciąg w prokuraturze oraz sądzie.

Co wydarzyło się w Bytomiu?

Do zdarzenia doszło 12 lipca na terenie Bytomia. Dyżurny bytomskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o rozboju, którego ofiarą był starszy mężczyzna.

Z policyjnych ustaleń wynika, że do 85-latka wracającego z kościoła podszedł młody mężczyzna i zażądał od niego pieniędzy. Według tych ustaleń, gdy senior powiedział, że nie ma przy sobie gotówki, napastnik miał go uderzyć, zabrać mu pieniądze i odejść w nieznanym kierunku.

Podejrzany zatrzymany jeszcze tego samego dnia

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Jak podaje slaska.policja.gov.pl, jeszcze tego samego dnia kryminalni namierzyli i zatrzymali 25-letniego mieszkańca Bytomia.

Zatrzymany usłyszał prokuratorski zarzut rozboju. Według śledczych miał dopuścić się tego czynu w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli recydywy. O tym, czy recydywa znajdzie potwierdzenie w toku sprawy, rozstrzygać będą dalsze czynności procesowe i sąd.

Na wniosek śledczych bytomski sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. To oznacza, że 25-latek pozostanie w areszcie na obecnym etapie postępowania.

Za rozbój kodeks karny przewiduje karę do 15 lat więzienia. Jak wynika z informacji policji, w przypadku działania w warunkach recydywy sąd może wymierzyć karę wyższą, nawet o połowę.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/444033,Napadl-na-85-latka-wracajacego-z-kosciola-Recydywista-zatrzymany-przez-bytomskic.html

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